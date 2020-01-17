Политика
РИА НовостиИз ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование
Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
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Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Политика
Халифа Хафтар написал Путину письмо
Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
Автоспорт
«Дакар» завершился триумфом «КамАЗа» и российских гонщиков
Грузовики Экипаж "КамАЗа" под управлением Андрея Каргинова выиграл ралли-рейд "Дакар" в Саудовской Аравии.
Общество
В России впервые нанесли маркировку на побывавший в угоне автомобиль
В Госавтоинспекции сообщили, что предприятие в Балашихе нанесло дополнительную маркировку на побывавший в угоне автомобиле.
Происшествия
В Алтайском крае при столкновении 15 машин погибли два человека
Два человека погибли, еще несколько пострадали в результате столкновения 15 автомобилей на трассе Алтайского края, сообщает ГУМВД региона.
Общество
Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале
Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Биатлон
Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Россия — вне десятки
Политика
Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
Армия и оружие
Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Общество
Рождаемость в Китае упала до рекордного минимума
По итогам 2019 года коэффициент рождаемости в Китае составил в среднем 10,48 детей на 1 тысячу человек, говорится в докладе Нацбюро статистики.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевского титула
Жена британского принца Гарри Меган Маркл впервые после выхода из королевской семьи и отъезда из Британии появилась на людях.
Гаджеты
Стали известны модели сенсоров камер в флагманах Samsung Galaxy S20
Известно, что старшую модель Galaxy S20 Ultra оснастят несколькими сенсорами. Основным станет модуль разрешением на 108 Мп S5KHM1.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Общество
В США заключенного помиловали за несколько часов до казни
Общество
The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей
The Insider утверждает, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью на общую сумму около 600 миллионов рублей.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовиков установить причастных к записи разговоров на совещании премьер-министра Алексея Гончарука.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении главы саратовского Минздрава
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями.
Общество
Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру
Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Экономика
Российскому рынку спрогнозировали торможение
Российский фондовый рынок в 2020 году столкнется с торможением роста.
Шоу-бизнес
Айза Анохина сорвалась в прямом эфире из-за Гуфа
Айза сорвалась из-за того, что Гуф публично оскорбил экс-депутата Дмитрия Носова, обвинив его в распаде семьи.
Политика
Лавров ответил на вопрос о желании остаться министром
Австрийская журналистка поинтересовалась у Лаврова, будет ли он в дальнейшем министром иностранных дел.
Происшествия
На станции метро «Войковская» в Москве мужчина упал на рельсы
На Замоскворецкой линии московского метро на пути перед прибывающим поездом упал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
Музыка