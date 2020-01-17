Политика

РИА НовостиРИА НовостиИз ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
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Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

РИА Новости08:03

Единороссы предлагают ликвидировать партии за получение иностранного финансирования

ТАССвчера в 11:26

В Думу внесен проект о ликвидации партий за неуважение к стране и обществу

Интерфаксвчера в 12:27

«Единая Россия» отозвала закон о ликвидации партий

Московский Комсомолец08:47

Поправки об основаниях для ликвидации партий отозваны для доработки

Российская газета05:41

Из Госдумы отозвали законопроект об иностранном финансировании партий

РБК10:19

Закрывать партии из-за зарубежного финансирования пока не будут

Красная весна08:50
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Два человека погибли, еще несколько пострадали в результате столкновения 15 автомобилей на трассе Алтайского края, сообщает ГУМВД региона.
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The Insider утверждает, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью на общую сумму около 600 миллионов рублей.
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Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

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МИД Польши обвинил Россию в попытке переписать историю о войне

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Лавров ответил на вопрос о желании остаться министром

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