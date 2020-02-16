Колонна американской армии с военной техникой направилась из Ирака на территорию Сирии. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia. По информации журналистов, колонна состоит из более чем 50 единиц боевой техники.

Колонна армии США с военной техникой направилась из Ирака в Сирию

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