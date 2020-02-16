Армия и оружие
ИзвестияКолонна армии США с военной техникой направилась из Ирака в Сирию
Колонна американской армии с военной техникой направилась из Ирака на территорию Сирии. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia. По информации журналистов, колонна состоит из более чем 50 единиц боевой техники.
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Футбол
«Манчестер Сити» могут лишить чемпионства в АПЛ
Как сообщает Daily Mail, руководство АПЛ может снять очки с команды Хосепа Гвардиолы в период с 2012-го по 2016 год, когда совершались махинации.
Происшествия
В Москве мужчина с ножом напал на людей во время службы в храме
В храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы мужчина с ножом напал на людей во время службы, передает РЕН ТВ.
Происшествия
Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных
Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы.
Общество
Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России
Синоптическая весна обычно наступает в 20-х числах марта, однако ее "поторопит" аномально теплая зима, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Политика
Путин заявил о противниках бесплатного горячего питания в школах
Глава государства рассказал им о сложностях с претворением в жизнь его инициативы о обеспечению школьников начальных классов бесплатным горячим питанием.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
Спорт
Российская конькобежка Воронина обновила мировой рекорд на ЧМ в США
Шоу-бизнес
Собчак выложила фото с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, опубликовала на своей странице в соцсети пикантный снимок.
Авто
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Автомобиль Kia Rio стал самым угоняемым автомобилем в России. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на данные страховщиков.
Происшествия
Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Армия и оружие
Стамбулу предрекают катастрофическое землетрясение
Пять турецких солдат погибли в Идлибе Агентство Reuters со ссылкой на источники в турецком правительстве сообщило, что силы сирийской армии атаковали наблюдательный пункт, расположенный в Тафтаназе на севере Сирии, после чего турецкие военные ответили огнем.
Шоу-бизнес
Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск
Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Происшествия
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
Происшествия
В ДТП под Саратовом погиб младенец
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, один из которых опрокинулся в кювет, в результате погиб младенец, еще четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова показала себя в образе Мэрилин Монро
42-летняя Екатерина Климова показала себя в образе Мэрилин Монро Примечательно, что "лайк" публикации поставил и бывший супруг Екатерины Климовой Гела Месхи.
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Происшествия
В Калининграде в результате стрельбы погибли два человека
Экономика
В России может снизиться размер выплат по ипотеке
В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.
Политика
Участники встречи по Ливии в Мюнхене учредили международный комитет
Участники международной встречи по Ливии в Мюнхене призвали стороны конфликта придерживаться перемирия.
Технологии
Стала известна минимальная стоимость приставки Sony PlayStation 5
СМИ раскрыли базовую стоимость новой приставки Sony PlayStation 5, которая может неприятно удивить поклонников консоли.
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева
Общество
У сбежавшей из Боткинской больницы петербурженки не нашли коронавируса
У петербурженки Аллы Ильиной, которая самовольно покинула инфекционную больницу имени С.П. Боткина, не нашли коронавирус.
Происшествия
Петербурженка укусом лишила насильника эрекции
По информации АН «Оперативное прикрытие», нападение на 29-летнюю петербурженку было совершено 15 февраля около двух часов ночи в парадной дома на улице Партизана Германа.
Политика
Власти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции
Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней.
Культура
Погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Биатлон
Норвежский биатлонист вступился за Александра Логинова
Биатлонист из Норвегии Ветле Шостад Кристиансен, в отличие от партнеров по команде, не стал критиковать россиянина Александра Логинова, выигравшего спринт на чемпионате мира в Италии.