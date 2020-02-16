Армия и оружие
Независимая газетаИз Ирака в Сирию двинулась колонна американской военной техники
Колонна боевой техники американской армии, состоящей из нескольких десятков транспортов, направилась из Ирака в Сирию. Об этом в воскресенье сообщил телеканал "Скай ньюс - Арабия". По его сведениям, "американская военная колонна отправляется из Ирака на сирийскую территорию".
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