Колонна боевой техники американской армии, состоящей из нескольких десятков транспортов, направилась из Ирака в Сирию. Об этом в воскресенье сообщил телеканал "Скай ньюс - Арабия". По его сведениям, "американская военная колонна отправляется из Ирака на сирийскую территорию".

Из Ирака в Сирию двинулась колонна американской военной техники

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