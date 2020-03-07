Транспорт

РИА НовостиРИА НовостиИз Керчи в Анапу по Крымскому мосту проехал первый рельсовый автобус

Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем по Крымскому мосту отправился с вокзала Керчи в Анапу, передает корреспондент РИА Новости.
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