Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем по Крымскому мосту отправился с вокзала Керчи в Анапу, передает корреспондент РИА Новости.

Из Керчи в Анапу по Крымскому мосту проехал первый рельсовый автобус

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