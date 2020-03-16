Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка, зараженная коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Как отмечается, из больницы сбежала пациентка по имени Марина Ф.

Из Коммунарки сбежала пациентка с коронавирусом

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