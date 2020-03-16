Коронавирус

Газета.RuГазета.RuИз Коммунарки сбежала пациентка с коронавирусом

Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка, зараженная коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Как отмечается, из больницы сбежала пациентка по имени Марина Ф.
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Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину с коронавирусом вернули на лечение

ТАСС01:35

Стали известны подробности побега пациентки с подозрением на COVID-19

РЕН ТВ01:34

Главврач: Из медцентра в Коммунарке ночью сбежала находящаяся на карантине пациентка

Агентство Москва01:35

Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19

РИА Новости01:45

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Москва 2401:57

Из больницы в Коммунарке пациентка сбежала из-под карантина

Интерфакс01:42

Пациентка сбежала из больницы в Коммунарке

РИАМО02:16
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Футбол

«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» победили «Ростов» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 14:01
Футбол

Криштиану Роналду бесплатно отдаст свои отели под больницы

Сусанин вчера в 06:36
Экономика

ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Газета.Ru вчера в 17:33
Экономика

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
Общество

Власти города в Хорватии начали продавать дома по 11 рублей

VSE42.RU 02:11
Энергетика

Чистая прибыль Saudi Aramco в 2019 году снизилась на 21%

Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам нефтяной компании Saudi Aramco в 2019 году составила $88,2 млрд против $111,1 млрд годом ранее, следует из ее отчета.
ТАСС вчера в 03:23
Экономика

«Руспродсоюз» исключил возможность дефицита продуктов в России

Продуктов в России хватит, не стоит опасаться их дефицита в связи с ростом спроса из-за новостей по коронавирусу, рынок больше беспокоит рост курса доллара, сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.
РИА Новости 01:53
Политика

Байден и Сандерс поспорили из-за России и коронавируса

Бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор штата Вермонт Берни Сандерс поспорили из-за России, коронавируса и социальных программ на теледебатах Демократической партии, прошедших 15 марта.
Lenta.ru 02:02
Здоровье

В Кемерово подтвердились два случая коронавируса

Красная весна 14 марта в 05:00
Экономика

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Политика

Россия закрывает границу с Белоруссией

Принято решение о закрытии границы с Белоруссией для передвижения людей - Мишустин.
ТАСС 02:14
Общество

Забайкалье вошло в десятку самых «безработных» регионов России

Судя по данным рейтинга РИА «Новости», по итогам ноября 2019 — января 2020 года Забайкалье замыкает десятку самых «безработных» регионов России, попав на 76 из 85 возможных мест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:53
Экономика

Эксперты предрекли рост цен на лекарства

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников отметил, что колебания курса рубля не приведут к повышению цен на услуги здравоохранения, но вполне вероятно станут причиной роста цен на лекарственные препараты.
MedikForum.ru 13 марта в 07:53
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»

Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Армия и оружие

Российскую систему РЭБ успешно испытали на кораблях НАТО

Москва, 16 марта 2020, 08:14 — REGNUM Береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помешали кораблям НАТО вести разведку в районе Крыма, сообщает 16 марта РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства региона.
REGNUM 01:14
Музыка

Танцор из клипа Little Big покорил иностранных блогеров и СМИ

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и СМИ.
РЕН ТВ 14 марта в 21:53
Кино

85 лет назад родился Сергей Юрский

16 марта 1935 года в Ленинграде родился актёр и режиссёр театра и кино Сергей Юрский.
RT на русском 02:00
Футбол

Газзаев: ЦСКА допустил ошибки во время зимней подготовки

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Валерий Газзаев прокомментировал неудачный старт московского ЦСКА в весенней части чемпионата России по футболу.
Газета.Ru 00:42
Политика

Путин распорядился создать рабочую группу по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавирусу нового типа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Газета.Ru вчера в 14:41
Экономика

Правительство подготовило план поддержки экономики из-за коронавируса

«Ведомости» ознакомились с проектом антикризисного плана правительства, который чиновники правительства готовят последние несколько дней.
Ведомости вчера в 16:52
Политика

Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Газета.Ru 01:58
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63.
ToDay News Ufa вчера в 09:47
Армия и оружие

В США объяснили создание российского «Бурака-М»

Россия разработала буи «Бурак-М», предназначенные для защиты своих субмарин от противолодочной авиации и беспилотников противника, на фоне того, что США и их партнеры значительно активизировали свои противолодочные операции, пишет The Drive.
Lenta.ru вчера в 17:04
Общество

Минтруд упростит процедуру назначения социальных выплат

В ходе выездного совещания по нацпроекту "Демография" и "дорожной карте" по оптимизации предоставления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет министр заявил, что во всех регионах России будет обеспечена возможность для упрощения процедуры назначения социальных выплат.
РИА Новости 02:05
Политика

Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Газета.Ru вчера в 23:12
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Российская газета вчера в 10:45
Политика

Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
РБК вчера в 16:30
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС вчера в 15:12
Происшествия

Жена подговорила любовника коварно убить мужа и попалась

В Сингапуре вынесли приговор мужчине и его любовнице, замышлявшим коварно убить ее мужа.
Lenta.ru 02:04
Общество

Россиянам назвали способы снизить риск заражения коронавирусом

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, россиянам следует пользоваться медицинскими масками, не стоять лицом к лицу в общественном транспорте, избегать объятий, поцелуев и рукопожатий.
Lenta.ru 02:11
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