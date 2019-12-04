По словам представителя «Магнита», компанию действительно покинули все названные топ-менеджеры, кроме Милиновой. Причиной их ухода в пресс-службе розничной компании называют плановые кадровые перестановки и оптимизацию структуры управления отдельных подразделений.

с чего всё началось

Из «Магнита» ушли директор уральского округа Сергей Саченко, директор северо-западного округа Сергей Выдрин, директор по маркетингу Дмитрий Ситников, директор по строительству крупных форматов и эксплуатации Виктор Ломакин, директор по развитию и запуску Сергей Виноградов, сообщили «Ведомости».

Из «Магнита» уволились несколько топ-менеджеров

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