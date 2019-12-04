Общество

КоммерсантъКоммерсантъИз «Магнита» уволились несколько топ-менеджеров

Из «Магнита» ушли директор уральского округа Сергей Саченко, директор северо-западного округа Сергей Выдрин, директор по маркетингу Дмитрий Ситников, директор по строительству крупных форматов и эксплуатации Виктор Ломакин, директор по развитию и запуску Сергей Виноградов, сообщили «Ведомости».
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с чего всё началось

Из «Магнита» уволились пять топ-менеджеров

По словам представителя «Магнита», компанию действительно покинули все названные топ-менеджеры, кроме Милиновой. Причиной их ухода в пресс-службе розничной компании называют плановые кадровые перестановки и оптимизацию структуры управления отдельных подразделений.
Ведомостивчера в 16:30

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Из сети «Магнит» уволили пять топ-менеджеров

РИА Новости03:48

Пять топ-менеджеров покинули «Магнит»

REGNUM03:36

Из «Магнита» уволились пять топ-менеджеров

Ведомостивчера в 16:30

Пять топ-менеджеров «Магнита» покинули компанию

РБК01:55

Пять топ-менеджеров «Магнита» уволились из компании

Интерфакс01:17

Из «Магнита» уволились несколько топ-менеджеров

Коммерсантъвчера в 21:27

В «Магните» объяснили сокращение топ-менеджеров оптимизацией структуры управления

ТАСС03:11
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Религия

В России началось празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы

Известия 02:26
Общество

Школьники Хабаровского края пишут итоговое сочинение

4 декабря итоговое сочинение напишут более шести тысяч школьников Хабаровского края. Еще 160 человек будут писать изложение.
Московский Комсомолец вчера в 18:41
Экономика

Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку

Ожидается, что расходы бюджета к концу декабря вырастут почти на 248 миллиардов рублей, большая часть из них пойдет на финансирование статьи «Национальная экономика».
СургутИнтерНовости 03:39
Политика

В Кремле считают неуместными сообщения о решениях саммита в Париже

Говорить о каких-либо возможных решениях предстоящего в Париже 9 декабря саммита «нормандской четверки» неуместно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 05:37
Происшествия

При пожаре в Одесском колледже пострадали 12 человек

12 человек пострадали при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Интерфакс 05:51
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Певцов-Сталин назвал Познера предателем

В новостях отмечается, что Дмитрий Певцов ранее уже называл Познера «врагом России».
Свободная Пресса 05:20
Политика

WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ

Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
РИА Новости 03:11
Космос

В США констатировали агонию России как космической державы

Регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, «ознаменуют начало конца России как космической державы», пишет The Hill.
Lenta.ru 04:51
Общество

РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии

В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.
Lenta.ru 04:02
Культура

Федор Добронравов раскрыл будущее сериала «Сваты»

Федор Добронравов, исполнитель главной роли в сериале «Сваты», рассказал о будущем телепроекта.
Культуромания 02:33
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.
РБК 05:31
Происшествия

Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
RT на русском 03:44
Происшествия

Медведь пробрался в дом и задрал иркутского пенсионера

ФАН 02:51
Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета 04:55
Происшествия

Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM вчера в 12:17
Политика

В Раде рассказали о перепутанном постановлении по НАТО

На сайте Верховной рады опубликовали старый текст заявления по продвижению Украины в НАТО, заявил депутат и председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Североатлантического альянса Егор Чернев.
РИА Новости 04:45
Политика

В России разработают проект газопровода в Китай через Монголию

Российская газета 05:12
Футбол

«Спартак» оштрафован за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказаниях участникам матча 18-го тура РПЛ "Зенит" – "Спартак" (1:0).
Sports.ru 06:18
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
Музыка

«Каста» выпустила новый альбом «Об изъяне понятно»

Ростовская рэп-группа «Каста» выпустила новый, четвертый по счету студийный альбом «Об изъяне понятно».
Афиша Daily 03:20
Шоу-бизнес

Джоли встречается с бывшей девушкой Мэрилина Мэнсона

Актриса давно испытывает симпатию к коллеге На днях источник из окружения 44-летней Анджелины Джоли сообщил журналистам, что кинодива закрутила новый роман.
WomanHit.ru 03:48
Авто

С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей

С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Автоновости дня вчера в 03:31
Политика

Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
ТАСС 04:19
Общество

Иски к оппозиционерам за протесты 27 июля и 3 августа оказались в распоряжении «Ъ»

Коммерсантъ вчера в 17:29
Политика

Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
РИА Новости 03:15
Футбол

Президент УЕФА назвал VAR бардаком

Президент УЕФА Александер Чеферин назвал систему видеопомощи рефери (VAR) бардаком, признавшись, что отрицательно относится к ней.
ProstoProSport 05:50
Единоборства

Джошуа и Руис провели открытую тренировку

Руис за свою профессиональную карьеру провел 34 боя, одержав в них 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и потерпев одно поражение.
Газета.Ru 02:57
Общество

ГД одобрила поправки в проект о налоге для самозанятых в 19 регионах

Госдума приняла во втором чтении законопроект о распространении налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года на 19 регионов России.
RT на русском 05:29
Происшествия

Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты

Lenta.ru вчера в 07:22
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