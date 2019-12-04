Общество
КоммерсантъИз «Магнита» уволились несколько топ-менеджеров
Из «Магнита» ушли директор уральского округа Сергей Саченко, директор северо-западного округа Сергей Выдрин, директор по маркетингу Дмитрий Ситников, директор по строительству крупных форматов и эксплуатации Виктор Ломакин, директор по развитию и запуску Сергей Виноградов, сообщили «Ведомости».
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с чего всё началось
По словам представителя «Магнита», компанию действительно покинули все названные топ-менеджеры, кроме Милиновой. Причиной их ухода в пресс-службе розничной компании называют плановые кадровые перестановки и оптимизацию структуры управления отдельных подразделений.Ведомостивчера в 16:30
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Общество
Школьники Хабаровского края пишут итоговое сочинение
4 декабря итоговое сочинение напишут более шести тысяч школьников Хабаровского края. Еще 160 человек будут писать изложение.
Экономика
Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку
Ожидается, что расходы бюджета к концу декабря вырастут почти на 248 миллиардов рублей, большая часть из них пойдет на финансирование статьи «Национальная экономика».
Политика
В Кремле считают неуместными сообщения о решениях саммита в Париже
Говорить о каких-либо возможных решениях предстоящего в Париже 9 декабря саммита «нормандской четверки» неуместно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
При пожаре в Одесском колледже пострадали 12 человек
12 человек пострадали при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Шоу-бизнес
Певцов-Сталин назвал Познера предателем
В новостях отмечается, что Дмитрий Певцов ранее уже называл Познера «врагом России».
Политика
WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ
Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
Космос
В США констатировали агонию России как космической державы
Регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, «ознаменуют начало конца России как космической державы», пишет The Hill.
Общество
РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии
В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.
Культура
Федор Добронравов раскрыл будущее сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнитель главной роли в сериале «Сваты», рассказал о будущем телепроекта.
Происшествия
Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов
Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Политика
В Раде рассказали о перепутанном постановлении по НАТО
На сайте Верховной рады опубликовали старый текст заявления по продвижению Украины в НАТО, заявил депутат и председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Североатлантического альянса Егор Чернев.
Политика
В России разработают проект газопровода в Китай через Монголию
Футбол
«Спартак» оштрафован за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказаниях участникам матча 18-го тура РПЛ "Зенит" – "Спартак" (1:0).
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Музыка
«Каста» выпустила новый альбом «Об изъяне понятно»
Ростовская рэп-группа «Каста» выпустила новый, четвертый по счету студийный альбом «Об изъяне понятно».
Шоу-бизнес
Джоли встречается с бывшей девушкой Мэрилина Мэнсона
Актриса давно испытывает симпатию к коллеге На днях источник из окружения 44-летней Анджелины Джоли сообщил журналистам, что кинодива закрутила новый роман.
Авто
С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Политика
Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
Общество
Иски к оппозиционерам за протесты 27 июля и 3 августа оказались в распоряжении «Ъ»
Политика
Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
Футбол
Президент УЕФА назвал VAR бардаком
Президент УЕФА Александер Чеферин назвал систему видеопомощи рефери (VAR) бардаком, признавшись, что отрицательно относится к ней.
Единоборства
Джошуа и Руис провели открытую тренировку
Руис за свою профессиональную карьеру провел 34 боя, одержав в них 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и потерпев одно поражение.
Общество
ГД одобрила поправки в проект о налоге для самозанятых в 19 регионах
Госдума приняла во втором чтении законопроект о распространении налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года на 19 регионов России.
Происшествия