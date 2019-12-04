Общество
Национальное Аграрное АгентствоИз «Магнита» уволились пятеро топ-менеджеров
Пятеро топ-менеджеров торговой сети «Магнит» покинули компанию. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ритейлера.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
По словам представителя «Магнита», компанию действительно покинули все названные топ-менеджеры, кроме Милиновой. Причиной их ухода в пресс-службе розничной компании называют плановые кадровые перестановки и оптимизацию структуры управления отдельных подразделений.Ведомостивчера в 16:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Политика
МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии
Москва ответит на высылку двух сотрудников российского посольства в Берлине, заявили в среду в МИД России.
Политика
Украинский кабмин уволил Зеркаль с поста замглавы МИД
Кабинет министров Украины уволил с поста заместителя министра иностранных дел Елену Зеркаль, которая написала заявление по собственному желанию, сообщил в среду депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал о плохих отношениях с семьей Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев во время своего интервью для YouTube-канала Ксении Собчак рассказал об отношениях с семьей своей покойной супруги Жанны Фриске.
Политика
На Украине продлили действие спецпошлин на российские товары
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года действие ограничений на российские товары, заявил 4 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко («Европейская солидарность»).
Религия
4 декабря отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Кино
В Сети появился тизер нового фильма о Джеймсе Бонде
Общество
В Москве начали сносить киноцентр «Соловей»
В Москве в среду начали сносить киноцентр "Соловей" на Красной Пресне.
Армия и оружие
США потратит $22,2 миллиарда на новейшие подводные лодки
Как пишет военный новостной ресурс «Defense-aerospace» со ссылкой на министерство обороны США, 2 декабря 2019 года Пентагон объявил о заключении контракта с корпорацией General Dynamics Electric Boat на постройку девяти подводных лодок класса Virginia Block V. Сообщается, что сумма контракта составляет порядка 22-х миллиардов долларов.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Футбол
Месси получил свой шестой «Золотой мяч»
Нападающий, который играет в «Барселоне» и выступает за национальную сборную Аргентины, был награжден в шестой раз, и тем самым стал самым титулованным футболистом мира.
Происшествия
В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали школу
Около 600 учеников и 50 сотрудников школы № 1561 эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Фигурное катание
Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
Хоккей
Овечкин опоздал на третий период матча с «Сан-Хосе»
Происшествия
Против чиновников мэрии Саратова возбуждено уголовное дело о мошенничестве
В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении чиновников городской мэрии, сообщает сегодня Генеральная прокуратура РФ.
Наука
Ученые выяснили, какая часть женской груди привлекает больше внимания
Общество
ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от товаров под этими же брендами в странах Западной Европы.
Происшествия
Смертельное ДТП в Пензенской Терновке прокомментировали в ГИБДД
Сегодня в 10:43 в пензенской Терновке 54-летний шофер, находясь за рулем грузовика "МАЗ", насмерть сбил пожилую женщину, переходившую дорогу по "зебре".
Общество
РПЦ выступила против закона о домашнем насилии
Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
Политика
Путин запретил продавать смартфоны без российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения.
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево
Политика
Вучич пригласил Путина в Сербию
Сербский лидер Александр Вучич в ходе переговоров в Сочи с президентом России Владимиром Путиным пригласил его посетить Сербию в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
Политика
Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев
Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
Авто
Назвали способ сэкономить на заправке автомобиля
Немногие знают, что использовать топливную карту на заправках заметно выгоднее, чем платить наличными.