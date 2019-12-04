Общество

Национальное Аграрное АгентствоНациональное Аграрное АгентствоИз «Магнита» уволились пятеро топ-менеджеров

Пятеро топ-менеджеров торговой сети «Магнит» покинули компанию. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ритейлера.
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Из «Магнита» уволились пять топ-менеджеров

По словам представителя «Магнита», компанию действительно покинули все названные топ-менеджеры, кроме Милиновой. Причиной их ухода в пресс-службе розничной компании называют плановые кадровые перестановки и оптимизацию структуры управления отдельных подразделений.
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Из сети «Магнит» уволили пять топ-менеджеров

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