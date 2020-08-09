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REGNUM
REGNUM

В центре Минска произошло несколько взрывов

Минск, 10 августа 2020, 00:55 — REGNUM Несколько мощных взрывов произошло в центре столицы Белоруссии города Минска. Об этом 10 августа сообщает РИА Новости. По данным агентства, взрывы произошли на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы, куда сотрудники ОМОН оттеснили протестующих.В источнике
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RT на русском

СМИ сообщают о взрывах в Минске

RT на русском18:28
Комсомольская правда

В Минске слышны взрывы

Комсомольская правда17:59
Московский Комсомолец

В Минске прогремели взрывы

Московский Комсомолец17:45
Известия

Мощные взрывы прогремели в Минске

Известия17:29
Эхо Москвы

РИА «Новости»: Мощные взрывы раздались на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы в Минске

Эхо Москвы17:28
РБК

В центре Минска прогремели взрывы

РБК17:54
РИА Новости

В центре Минска прогремели несколько взрывов

РИА Новости18:19

Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире, заявил в интервью Антону Красовскому доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, пишет RT.
РИА Новости18:12
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
РБК8 августа в 02:36
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Под Волгоградом депутат расстрелял сельхозтехнику и задавил человека

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Руднянском районе Волгоградской области местного депутата, который открыл стрельбу из карабина и направил машину на людей.
Российская газетавчера в 09:00
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«Безопасный город» берут штурмом

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" направила в администрацию президента (АП) письмо с просьбой не допустить монополизации разработки аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город", следует из документа, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ18:30

Известный комментатор назвал судью Казарцева негодяем

Комментатор Александр Шмурнов в резкой форме высказался по поводу решения арбитра Василия Казарцева показать желтую карточку нападающему «Спартака» Александру Соболеву в матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Сочи» (2:2). Форвард открыл счет на 8-й минуте, после чего снял футболку и показал майку с портретом умершей 1 августа матери.
Спорт-Экспресс17:56