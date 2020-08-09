В центре Минска произошло несколько взрывов
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Минск, 10 августа 2020, 00:55 — REGNUM Несколько мощных взрывов произошло в центре столицы Белоруссии города Минска. Об этом 10 августа сообщает РИА Новости. По данным агентства, взрывы произошли на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы, куда сотрудники ОМОН оттеснили протестующих.В источнике
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