Общество
ВедомостиИз Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу
Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
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с чего всё началось
"Ежедневно проводятся обходы в местах массового посещения и проживания граждан Китая, а также россиян и граждан других стран, прилетевших из Китая в Москву до введения сплошного контроля на границах.РИА Новости10:02
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Из Москвы депортируют 88 иностранцев за нарушение режима изоляции в связи с коронавирусом
Комсомольская правда09:39
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 11:09, Ашберн
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