Транспорт
РБКПервый пассажирский поезд отправился из Москвы в Крым
Первый пассажирский поезд из Москвы в Крым отправился в путь, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента. В нем на полуостров отправились 973 человека, сообщили в компании-операторе «Гранд Сервис Экспресс». Поезд «Таврия», который проедет по Крымскому мосту, отправился с Казанского вокзала.
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Технологии
МТС выпустит «умную» колонку с голосовым помощником Марвином
Крупнейший российский сотовый оператор МТС разработал собственную "умную" колонку и виртуального помощника, следует из письма директора центра искусственного интеллекта МТС Аркадия Сандлера сотрудникам компании (копия есть в распоряжении РИА Новости).
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Защитник ЦСКА Магнуссон оценил итоги 2019 года для своей команды
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Транспорт
Первый поезд проехал по Крымскому мосту
На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 09:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.
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Составлен рейтинг самых ненужных подарков на Новый год
Политика
В ОСК заявили о способности России построить судно-трубоукладчик
У России нет судов, которые могли бы укладывать трубы по дну Балтийского моря, чтобы достроить "Северный поток - 2", признал глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, выступая в эфире телеканала "Россия 24".
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Политика
Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим
Футбол
АПЛ поддержала «Челси» и «Тоттенхэм» в борьбе с расизмом
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Футбол
Суперкомпьютер определил лучшего игрока между Месси и Роналду
Профессора университета KU Leuven и специалисты SciSports с помощью суперкомпьютера и специального вычислительного алгоритма определили, кто является лучшим игроком — капитан «Барселоны» Лионель Месси или форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Общество
Российских чиновников хотят пересадить на такси
Планы использовать для передвижения чиновников агрегаторы такси вместо применения служебного автотранспорта рассматривают российские власти.
Шоу-бизнес
Нюша объяснила, почему решила назвать дочь Симбой
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Общество
Ирландец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке
Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка, — подписал видео отец.
Общество
Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка
Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
Кино
«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия
Американский журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.
Космос
Российский метеоспутник «Электро-Л» выведен на целевую орбиту
Разгонный блок ДМ доставил российский спутник дистанционного зондирования Земли "Электро-Л" №3 на целевую геостационарную орбиту высотой 36 тыс. км. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.
Армия и оружие
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Создать пять железнодорожных бригад вне состава вооруженных сил России для строительства Байкало-Амурской магистрали планируют Минобороны и администрация президента.
Культура
Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве
Шоу-бизнес
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Телеведущей пришлось лечь под нож, ее срочно оперировали, чтобы удалить импланты и силикон из тканей организма.
Финансы
Рубль подорожал до максимума с июля 2018 года
Курс национальной валюты укрепился до максимума с июля 2018 года: 24 декабря на Московской бирже за доллар давали менее 62 рублей, а за евро меньше 69 рублей.
Экономика
Как проиндексируют пенсии с 1 января 2020 года
С 1 января 2020 года будет произведена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам.
Гаджеты
В сети появился список приложений для Android с новым вирусом Soraka
В магазине приложений Google Play эксперты по безопасности нашли очередное вредоносное программное обеспечение, которое обозначили названием Soraka.
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать
Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.