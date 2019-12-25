Первый пассажирский поезд из Москвы в Крым отправился в путь, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента. В нем на полуостров отправились 973 человека, сообщили в компании-операторе «Гранд Сервис Экспресс». Поезд «Таврия», который проедет по Крымскому мосту, отправился с Казанского вокзала.

Первый пассажирский поезд отправился из Москвы в Крым

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