Транспорт
RT на русскомИз Москвы в Крым отправился первый поезд
С Казанского вокзала отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора состава «Таврия», на рейс куплено 973 билета.
Читать в источнике
Оценить90
Подробнее о событии
Показать все источники
Дед Мороз, чудо-кнопка и гулянья до утра: как Москва провожала первый поезд в Крым
Вечерняя Москвавчера в 18:42
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 02:25, Ашберн
Авто
«Ведомости»: в 2020 году «АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada
Происшествия
Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае, сообщает РИА Новости.
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Кино
В Сети опубликовали новый трейлер фильма Гая Ричи «Джентльмены»
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 1 копейку — до 62,27 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и составил 69,00 рубля.
Общество
Летчик-герой Юсупов рассказал, как изменилась его жизнь
Кино
Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»
Спорт
WADA приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло к сведению решение общего собрания членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с санкциями.
Транспорт
Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту
Поезд, отправившийся 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь, преодолел железнодорожную часть моста за 20 минут и продолжил движение по территории Крыма.
Политика
Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
Общество
Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении
Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
Политика
В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»
Тбилиси мог бы вести переговоры с Москвой в формате, аналогичном «нормандскому».
Экономика
Еще 9 российских банков стали поддерживать Google Pay
На этой неделе поисковый гигант добавил в свою платежную систему Google Pay еще несколько банков.
Общество
Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным
Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Общество
Названы знаки Зодиака, которым повезет в 2020 году
Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный рассказал, каким знакам зодиака повезет в 2020 году.
Общество
Медведев поручил ограничить распространение никотиносодержащих смесей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет.
Экономика
Матвиенко выступила за отмену налогов для микропредприятий
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за отмену налогов для микропредприятий и снижение налогов для малого бизнеса для развития предпринимательства в РФ.
Происшествия
В Венгрии трагически погибла известная российская пианистка
В Венгрии в результате несчастного случая скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в общежитии в Иркутской области
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Армия и оружие
Участник афганской войны сравнил ее с операцией в Сирии
Понимаете, если бы увидели, что войска вошли, какие-то вопросы решили, в стране есть сильное правительство, армия, которая может воевать, то могли бы вопрос ставить о выводе.
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Политика
Посол Ирана назвал цель морских учений с Россией и КНР
Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости заявил, что целью военно-морских учений Ирана, России и Китая в Индийском океане является отработка действий по борьбе с терроризмом и пиратством.
Общество
Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае
Истребитель пятого поколения (Т-50) Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае, пилот катапультировался. Об этом 24 декабря сообщает РЕН ТВ.
Политика
Депутаты в Крыму ответили на претензии ЕС по Крымскому мосту
Вскоре на официальном сайте европейской службы внешних связей ЕС появилась публикация, в которой утверждается, что открытие железнодорожного сообщения «является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России».
Космос
Под Красноярском разрабатывают ракету легкого класса «Сибирь»
Под Красноярском разработчики сделали ещё один шаг к тому, чтобы отправить в космос новейшую ракету лёгкого класса "Сибирь", передает ОТР.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Наука
Земля на прослушке
На дне доисторических водоемов умершие во времена юрского и мелового периодов примитивные организмы со временем покрыл слой глинистого сланца, а химические реакции в этих пластах привели к образованию нефти.
Политика
Захарова: Польша не прекращает вмешивать историю в отношения с Россией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что польская элита избрала порочный подход к формированию взаимоотношений с Россией, предполагающий зависимость от интерпретации исторических событий, сообщает 24 декабря телеканал «Россия-24».