С Казанского вокзала отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора состава «Таврия», на рейс куплено 973 билета.

Из Москвы в Крым отправился первый поезд

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