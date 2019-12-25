Первый поезд из Москвы в Крым отправился в 23.45 во вторник, 24 декабря. Он проедет по железнодорожному мосту между материковой частью России и островом. Состав имеет фирменное название "Таврия".

Первый поезд из Москвы отправился в Крым

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