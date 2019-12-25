Транспорт

Москва 24Москва 24Первый поезд из Москвы отправился в Крым

Первый поезд из Москвы в Крым отправился в 23.45 во вторник, 24 декабря. Он проедет по железнодорожному мосту между материковой частью России и островом. Состав имеет фирменное название "Таврия".
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Первый поезд отправился из Москвы в Крым

РИА Новости24 декабря в 17:50

Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала

МИР 2424 декабря в 16:19

Первый пассажирский поезд отправился из Москвы в Крым

РБК24 декабря в 16:52

Первый поезд отправился из Москвы в Крым

Аргументы и Факты24 декабря в 16:47

Дед Мороз, чудо-кнопка и гулянья до утра: как Москва провожала первый поезд в Крым

Вечерняя Москва24 декабря в 18:42

Первый поезд в Крым отправился из Москвы

Газета.Ru24 декабря в 16:10

Первый поезд из Москвы в Крым через мост отправится с Казанского вокзала

ПРАЙМ23 декабря в 16:15
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Информация в СМИ о продаже села Васильевка в Красноярском крае не соответствует действительности, заявил РИА Новости гендиректор Сельского строительного комбината Вадим Федяев, который подал объявление.
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Суды Петербурга снова эвакуируют, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
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В КНР опубликован доклад о проблемах американского общества

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Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Известия вчера в 23:50
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Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр

В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.
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27-летняя российская пианистка трагически погибла в Венгрии

Сегодня стало известно о трагической гибели в Венгрии 27-летней российской пианистки Элины Валиевой.
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Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой

Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.
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Сцена из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» 1992 года выпуска с участием бизнесмена и нынешнего президента США Дональда Трампа была вырезана из версии картины, которую показал в эфире канадский телеканал CBC.
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На Сахалине будут судить главного свидетеля по делу Хорошавина

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Путин и Медведев поздравили Боярского с юбилеем

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Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
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С 1 января средний размер страховой пенсии по старости составит 16 300 рублей, по инвалидности 10 тысяч рублей, по случаю потери кормильца 10 800 рублей.
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За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
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