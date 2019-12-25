Транспорт
Москва 24Первый поезд из Москвы отправился в Крым
Первый поезд из Москвы в Крым отправился в 23.45 во вторник, 24 декабря. Он проедет по железнодорожному мосту между материковой частью России и островом. Состав имеет фирменное название "Таврия".
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Дед Мороз, чудо-кнопка и гулянья до утра: как Москва провожала первый поезд в Крым
Вечерняя Москва24 декабря в 18:42
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Гаджеты
Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов
Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
Общество
«Продавец деревни» в Красноярском крае опроверг сообщения СМИ
Информация в СМИ о продаже села Васильевка в Красноярском крае не соответствует действительности, заявил РИА Новости гендиректор Сельского строительного комбината Вадим Федяев, который подал объявление.
Шоу-бизнес
Галкин рассказал о выборе суррогатной матери для их детей с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин впервые рассказал о том, как они с Аллой Пугачевой выбирали сурогатную мать. Первой разговор о детях завела Примадонна.
Общество
Суды в Петербурге снова эвакуируются
Суды Петербурга снова эвакуируют, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Общество
Первый поезд из Москвы прибыл в Крым
Вчера, 25 декабря, в Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга.
Политика
В США разработали метод сдерживания России в Средиземном море
В США законодатели в своем стремлении противостоять России и Турции сосредоточились на поддержке партнеров в Средиземноморье, в частности Израиля, Греции и Кипра, пишет газета The Hill.
Общество
Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих
Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Армия и оружие
В Минобороны подтвердили успешные испытания комплекса ПВО «Гибка-С»
Минобороны РФ подтвердило успешные испытания комплекса противовоздушной обороны (ПВО) сухопутных войск "Гибка-С".
Политика
В КНР опубликован доклад о проблемах американского общества
Организация КНР по правам человека в своем докладе обвинила США в культе денег и выстраивании фальшивой демократии.
Общество
Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр
В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.
Происшествия
27-летняя российская пианистка трагически погибла в Венгрии
Сегодня стало известно о трагической гибели в Венгрии 27-летней российской пианистки Элины Валиевой.
Политика
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Футбол
Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой
Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.
Культура
Канадский телеканал убрал сцену с Трампом из «Один дома 2»
Сцена из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» 1992 года выпуска с участием бизнесмена и нынешнего президента США Дональда Трампа была вырезана из версии картины, которую показал в эфире канадский телеканал CBC.
Происшествия
Задержанный за взятку и.о. прокурора Норильска арестован на два месяца
Задержанного по подозрению во взяточничестве и.о. прокурора Норильска суд арестовал на два месяца - до 23 февраля 2020 года.
Политика
Большинство жителей ЕС одобряют идею сближения с Россией
Идею наладить диалог с Россией поддерживает большинство жителей Великобритании, Германии, Франции и Италии, сообщает 25 декабря Sputnik News.
Происшествия
На Сахалине будут судить главного свидетеля по делу Хорошавина
Сахалинский прокурор утвердил обвинительное заключение по 17 фактам получения взяток в отношении Вячеслава Горбачева, который был главным свидетелем по первому делу против экс-губернатора региона Александра Хорошавина, сообщили РИА Новости в четверг в надзорном ведомстве.
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Экономика
«Ростех» получит долю в проекте по добыче золота в Иркутской области
Государственная корпорация «Ростех» получит 35% в компании «Техсервис». Об этом сообщается в российских СМИ.
Экономика
В январе вырастут пенсии неработающих пенсионеров
С 1 января средний размер страховой пенсии по старости составит 16 300 рублей, по инвалидности 10 тысяч рублей, по случаю потери кормильца 10 800 рублей.
Политика
Россия официально предложила США начать переговоры по СНВ-3
Российская сторона направила США официальный запрос о начале переговоров по продлению договора СНВ-3.
Общество
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Политика
Эксперт объяснил запрет Зеленского закупать электроэнергию в России
Ранее 25 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки к закону «О рынке электрической энергии», которые предусматривают запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Общество
С производителя игрушек взыщут 33 млн рублей за свинку Пеппу
По словам Лукьянова, Арбитражный суд Москвы 20 декабря удовлетворил иск британской Entertainment One UK, владеющей правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, о взыскании 32,9 млн руб. с российского производителя и дистрибутора игрушек «Симбата».
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала фото с мужем после слухов о его измене
Певица Вера Брежнева показала совместную фотографию с мужем, композитором Константином Меладзе, после слухов об его изменах и расставании пары.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть эталонных сортов в понедельник утром снижаются, как свидетельствуют данные торгов.
Экономика
Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года
За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.