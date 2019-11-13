Севастополь и Москву свяжет прямой поезд, который планируют запустить весной 2020 года. Об этом сегодня сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на своих страничках в соцсетях.

Из Москвы в Севастополь запустят прямой поезд

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