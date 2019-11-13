Общество
Российская газетаИз Москвы в Севастополь запустят прямой поезд
Севастополь и Москву свяжет прямой поезд, который планируют запустить весной 2020 года. Об этом сегодня сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на своих страничках в соцсетях.
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Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Футбол
Валерий Карпин подтвердил информацию о проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил появившуюся информацию о сложном финансовом положении клуба.
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
На прошлой неделе открылись продажи билетов на пассажирские поезда в Крым, которые начнут курсировать в конце декабря.
Происшествия
В Омске воспитатель заставила детей доставать игрушки из унитаза
Политика
Во Франции объяснили слова Макрона о «смерти мозга НАТО»
Президент Франции Эммануэль Макрон на самом деле не имел в виду «смерть» НАТО, когда критиковал альянс.
Гаджеты
Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
Экономика
Переворот в Боливии произошел менее чем через неделю после отказа Моралеса от сделки по добыче лития
Правительство, созданное в результате воскресного переворота в Боливии, может отменить решение только что ушедшего в отставку президента Эво Моралеса об отказе от соглашения с немецкой компанией по разработке месторождений лития в латиноамериканской стране, пишет CommonDreams.org.
Политика
Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше
"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
Общество
Минюст США: россиянину Алексею Буркову грозит до 80 лет тюрьмы
Пресс-служба Министерства юстиции США заявила, что экстрадированному из Тель-Авива гражданину РФ Алексею Буркову, обвиняемому в киберпреступлениях, грозит до 80 лет тюремного заключения.
Происшествия
Кота-наркокурьера подменили в суде Новомосковска
Экономика
Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам
Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам в рамках новогодней акции на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с базовыми условиями, говорится в сообщении банка.
Общество
В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»
Операция проводилась специалистами в одной из клиник Москвы, медикам удалось вывести из конечностей синтол и другие вещества.
Экономика
В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Общество
В России выросло число случаев мошенничества с платежными картами
В России выросло число случаев мошенничества с платежными картами.
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
Общество
Логотипом Санкт-Петербурга стало «бирюзовое солнце» за 7 млн руб
Как отметил директор офиса SPN Communications Санкт-Петербург Сергей Калинчук, одним из элементов бренда стало «бирюзовое холодное северное солнце, которое светит всегда — и зимой, и летом».
Общество
Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress
"За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Политика
Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС
Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
Экономика
Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
Спорт
Глава WADA допускает отстранение России от мирового спорта
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди прокомментировал информацию о манипуляциях данными московской антидопинговой лаборатории.
Энергетика
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины
Компания "Нафтогаз Украины" с ноября повысила цену на газ для населения на 14,7%. В пресс-службе сообщили, что цена за тысячу кб составит 4,899 гривен (около $200).
Кино
Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие
Происшествия
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете
Происшествия
СПбГУ уволил историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) уволил доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, за аморальный проступок, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы вуза.
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Общество
Верховный суд усилил защиту подавших декларации об амнистии капиталов
Ранее Верховный суд запретил использовать поданные по закону об амнистии капиталов декларации в качестве доказательств по уголовным делам.
Шоу-бизнес
Восстанавливающаяся Анастасия Заворотнюк замечена плавающей в бассейне
Популярная актриса Анастасию Заворотнюк заметили плавающей в бассейне медицинского центра.
Общество
Жертвами наводнения в Венеции стали два человека
В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.