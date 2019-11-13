Общество

Российская газетаРоссийская газетаИз Москвы в Севастополь запустят прямой поезд

Севастополь и Москву свяжет прямой поезд, который планируют запустить весной 2020 года. Об этом сегодня сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на своих страничках в соцсетях.
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Из Севастополя пустят прямой поезд в Москву

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Определены сроки запуска еще одного поезда в Крым

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Прямые поезда из Севастополя в Москву запустят весной 2020 года

ТАСС03:52

Поезд из Севастополя будет заходить в Москву

Вести.Севастополь03:42
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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил появившуюся информацию о сложном финансовом положении клуба.
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Пресс-служба Министерства юстиции США заявила, что экстрадированному из Тель-Авива гражданину РФ Алексею Буркову, обвиняемому в киберпреступлениях, грозит до 80 лет тюремного заключения.
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Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам в рамках новогодней акции на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с базовыми условиями, говорится в сообщении банка.
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

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Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
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Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
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Экономика

Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза

Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
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Глава WADA допускает отстранение России от мирового спорта

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди прокомментировал информацию о манипуляциях данными московской антидопинговой лаборатории.
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«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины

Компания "Нафтогаз Украины" с ноября повысила цену на газ для населения на 14,7%. В пресс-службе сообщили, что цена за тысячу кб составит 4,899 гривен (около $200).
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Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие

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Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) уволил доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, за аморальный проступок, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы вуза.
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Верховный суд усилил защиту подавших декларации об амнистии капиталов

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Восстанавливающаяся Анастасия Заворотнюк замечена плавающей в бассейне

Популярная актриса Анастасию Заворотнюк заметили плавающей в бассейне медицинского центра.
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Жертвами наводнения в Венеции стали два человека

В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
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