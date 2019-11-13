Севастополь и Москву свяжет прямой поезд, который планируют запустить весной 2020 года. Об этом сегодня сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на своих страничках в соцсетях.

Политика Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.

Происшествия СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса России (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).

Общество В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

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Политика Рада поддержала законопроект о разрешении продавать сельхозземли Как отмечается, согласно закону, до 1 января 2024 года приобретать права собственности на такую землю смогут украинские граждане и юрлица, а также, в порядке исключения, граждане или компании, в том числе иностранные, которые уже по крайней мере три года пользуются украинскими землями (арендуют).

Экономика В Тверской области рассмотрят график газификации районов По мнению главы региона, газификация территории обеспечивает рост инвестиционной привлекательности Тверской области, развитие экономики и повышение качества жизни населения.

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Политика В Госдуме поддержали поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах со всеми поправками, после принятия которого под закон могут попасть физические лица.

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Происшествия СК заинтересовался детьми, 10 лет прожившими затворниками на Урале В городе Усть-Катав Челябинской области организована проверка по факту гибели женщины, сгоревшей в частном доме после ухода из дома троих детей.

Политика Ветеран ФСБ: шпион пытался попасть на орбитальную станцию СССР Советские спецслужбы пресекли попытку западного шпиона проникнуть на советскую орбитальную станцию под видом космонавта.

Общество Грета Тунберг вернется в Европу из США на катамаране Грета Тунберг решила вернуться из США в Европу на 15-метровом катамаране.

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Шоу-бизнес Садальский рассказал о пытках доцентом Соколовым другой студентки Российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram рассказал своим фолловерам о том, что еще полтора года назад в ЖЖ он выкладывал видео Евгения Понасенкова о доценте СпбГУ Олеге Соколове, его долгих судах с ним, а также об истязании другой студентки, которое произошло 11 лет назад.

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