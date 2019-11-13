Общество
Российская газетаИз Москвы в Севастополь запустят прямой поезд
Севастополь и Москву свяжет прямой поезд, который планируют запустить весной 2020 года. Об этом сегодня сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на своих страничках в соцсетях.
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Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
РИА Новости 05:18
Политика
Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией
Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
BFM.ru 06:55
Происшествия
СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса России (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).
Вести.Ru 07:47
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Экономика
Минприроды решило удвоить грузооборот по Севморпути к 2034 году
Объем грузовых перевозок по Северному морскому пути (СМП) к 2034 году может составить 157 млн т. Об этом в своей колонке, опубликованной в ноябрьском номере журнала «Энергетическая политика» (копия есть у РБК), заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.
РБК 08:29
Общество
В Германии заявили, что поезда по Крымскому мосту не пойдут
РИА Новости Крым 05:18
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
Известия вчера в 09:27
Наука
Физическая активность может предотвратить деменцию
Pravda.Ru 03:27
Политика
Рада поддержала законопроект о разрешении продавать сельхозземли
Как отмечается, согласно закону, до 1 января 2024 года приобретать права собственности на такую землю смогут украинские граждане и юрлица, а также, в порядке исключения, граждане или компании, в том числе иностранные, которые уже по крайней мере три года пользуются украинскими землями (арендуют).
RT на русском 08:33
Экономика
В Тверской области рассмотрят график газификации районов
По мнению главы региона, газификация территории обеспечивает рост инвестиционной привлекательности Тверской области, развитие экономики и повышение качества жизни населения.
Tverlife вчера в 11:16
Общество
Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук»
Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.
Gazeta.SPb вчера в 07:18
Политика
В Госдуме поддержали поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами
Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах со всеми поправками, после принятия которого под закон могут попасть физические лица.
Газета.Ru 07:27
Авто
Представлена новая Skoda Octavia для России
В Праге прошла официальная презентация чешской модели Skoda Octavia четвертого поколения.
SpeedMe 11 ноября в 13:02
Происшествия
СК заинтересовался детьми, 10 лет прожившими затворниками на Урале
В городе Усть-Катав Челябинской области организована проверка по факту гибели женщины, сгоревшей в частном доме после ухода из дома троих детей.
Российская газета 06:20
Политика
Ветеран ФСБ: шпион пытался попасть на орбитальную станцию СССР
Советские спецслужбы пресекли попытку западного шпиона проникнуть на советскую орбитальную станцию под видом космонавта.
Телеканал 360° 08:25
Общество
Грета Тунберг вернется в Европу из США на катамаране
Грета Тунберг решила вернуться из США в Европу на 15-метровом катамаране.
Аргументы и Факты 02:57
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин.
Известия вчера в 14:11
Политика
Генерал ФСБ рассказал о допросе Скрипаля в 2004 году
Экс-руководитель военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Александр Безверхний, возглавлявший службу в 2000-2015 годы, рассказал о том, как допрашивал офицера ГРУ Сергея Скрипаля после его задержания в 2004 году.
Газета.Ru 09:09
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 06:41
Происшествия
Сразу две машины застряли под «мостом глупости» в Петербурге
Две машины за один день застряли под знаменитым «мостом глупости» в Санкт-Петербурге.
Известия 08:57
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Арктический антициклон, надвигающийся на Россию, принесет аномальные холода на Урал и Сибирь, пишет в среду Российская газета.
Sputnik Южная Осетия 03:37
Шоу-бизнес
Садальский рассказал о пытках доцентом Соколовым другой студентки
Российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram рассказал своим фолловерам о том, что еще полтора года назад в ЖЖ он выкладывал видео Евгения Понасенкова о доценте СпбГУ Олеге Соколове, его долгих судах с ним, а также об истязании другой студентки, которое произошло 11 лет назад.
Московский Комсомолец 01:53
Общество
Путин наградил орденом Бориса Ротенберга
Орденом Александра Невского награждают за особые личные заслуги в государственном строительстве, укреплении международного авторитета России, обороноспособности страны, экономике, науке, образовании, культуре и другой общественно полезной деятельности.
Ведомости 02:03
Футбол
Игорь Коновалов: «Летом был вариант продолжения карьеры в „Динамо“»
Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов рассказал о том, где мог оказаться в предыдущее трансферное окно.
Sportbox.RU 08:01
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Футбол
«Барселона» отказалась платить €100 млн за нового форварда
Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанд попал в сферу интересов нескольких ведущих европейских клубов.
Metaratings 05:32
Футбол
Футболистам «Мордовии» не платят зарплату 2,5 месяца
Ищем спонсоров не только здесь, но и за пределами республики.
Soccer.ru 06:42
Космос
Неизвестный источник кислорода обнаружило NASA на Марсе
Как сообщается на сайте NASA, ученые впервые измерили сезонные изменения газов, которыми наполнен воздух непосредственно над поверхностью кратера Гейла на Марсе.
Российская газета 06:23