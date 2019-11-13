Общество

NewInformNewInformСтало известно, когда запустят прямые поезда из Севастополя в Москву

Стоит отметить, что уже в следующем месяце из Москвы и Петербурга по Керченскому мосту пойдут поезда в Крым и обратно. Прямые поезда между Москвой и Севастополем начнут курсировать уже весной следующего года.
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Из Москвы в Севастополь запустят прямой поезд

Российская газета04:48

Определены сроки запуска еще одного поезда в Крым

Lenta.ru04:34

Прямые поезда из Севастополя в Москву запустят весной 2020 года

ТАСС03:52

Из Севастополя пустят прямой поезд в Москву

ForPost04:25

Севастопольцы получат отдельный поезд до Москвы – Развожаев

Независимое телевидение Севастополя04:06

Прямой пассажирский поезд с весны будет ходить из Севастополя в Москву

Новый Севастополь04:32

Поезд из Севастополя будет заходить в Москву

Вести.Севастополь03:42
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Задержан глава ростовского ГУФСИН

Газета.Ru 04:27
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Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза

Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
РБК 08:01
Происшествия

Соколова уволили из СПбГУ за аморальный проступок

Руководство СПбГУ уволило доцента Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, за то, что тот совершил аморальный проступок, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:26
Политика

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Экономика

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 07:17
Авто

Стала известна дата премьеры кроссовера Mercedes-Maybach

Новый кроссовер Mercedes-Maybach будет официально представлен 21 ноября на автосалоне в китайском Гуанчжоу.
Реальное время вчера в 10:17
Политика

МИД России назвал неприемлемой политизацию СМИ «Северного потока — 2»

В министерстве отметили, что среди авторов цитируемого в статье доклада «нет ни одного признанного профессионала».
RT на русском 10:27
Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Политика

Постпред Зеленского рассказал о трех шагах по возвращению Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, чей офис находится в Киеве, рассказал на брифинге в украинской столице о трех направлениях работы по вопросу "деоккупации полуострова".
Московский Комсомолец 10:36
Общество

Во «ВКонтакте» появятся дизлайки к комментариям

Вкашечка представила дизлайки с отличным примером. pic.twitter.com / ttlp2t1zGn — Pavel Kushelev (@ pqorama) November 13, 2019 Кроме того, "ВКонтакте" анонсировала новый способ монетизации Vk Donut, благодаря которому подписчики смогут финансово поддерживать авторов и проекты.
Дождь 10:29
Общество

СК начал проверку после жалобы жительницы алтайского села Медведеву

РИА Новости 07:31
Политика

В США конгрессмены продолжат открытые слушания по импичменту Трампа

Открытые слушания по импичменту президента США Дональда Трампа продолжатся в палате представителей на следующей неделе.
Красная весна вчера в 23:50
Футбол

Давид Вилья объявил о завершении карьеры

Спорт-Экспресс 02:38
Интернет

YouTube будет удалять аккаунты, которые не приносят прибыли

Видеохостинг YouTube будет удалять аккаунты, если поддерживать их станет "коммерчески невыгодно".
Народные новости 11 ноября в 10:49
Космос

Зафиксированы гравитационные волны ранее неизвестного типа

Считается, что наиболее распространенным событием, способным породить гравитационные волны, должно являться именно столкновение чрезвычайно массивных космических объектов, таких как черные дыры или нейтронные звезды, и все подобные феномены, зафиксированные за три года, действительно объяснялись событиями такого рода.
Московский Комсомолец вчера в 09:55
Кино

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Происшествия

Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры

В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.
Вести.Ru 06:02
Политика

Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли

Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года.
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Общество

Логотипом Санкт-Петербурга стало «бирюзовое солнце» за 7 млн руб

РБК 10:25
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Газета.Ru 06:11
Авто

Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Xpander

Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.
Tvoe-avto.com вчера в 12:28
Общество

Путин наградил орденом Бориса Ротенберга

Орденом Александра Невского награждают за особые личные заслуги в государственном строительстве, укреплении международного авторитета России, обороноспособности страны, экономике, науке, образовании, культуре и другой общественно полезной деятельности.
Ведомости 02:03
Кино

В фильмах Marvel появятся три новых супергероя

В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс вчера в 00:39
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла девочка

По факту смерти 15-летней девочки в международном детском центре «Артек» (Гурзуф, Крым) возбуждено уголовное дело.
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Общество

Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну

Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Наука

Радар помог ученым исследовать следы древних охотников на мамонта

В заповеднике Уайт-Сендз, расположенном на территории Нью-Мексико (Соединенные Штаты Америки) ученые нашли человеческие следы древних охотников на мамонтов.
Ugpressa.ru 10:27
Происшествия

В Крыму ищут пропавшую шестилетнюю девочку

В Крыму полиция ведет поиски пропавшей шестилетней девочки. Об этом сообщили в республиканском МВД.
РЕН ТВ 08:09
Авто

АвтоВАЗ озвучил ценники на модернизированную Lada Vesta с вариатором

АвтоВАЗ сообщил о новых модификациях и ценниках на машины из клана LADA Vesta.
Pnzdrive 11 ноября в 14:14
Общество

Песков прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Армия и оружие

На полигоне близ Донбасса загадочно погиб российский солдат

Как пишет «Новая газета», этот полигон, расположенный близ границы с Украиной, неофициально считается основной базой подготовки добровольцев для отправки в Донбасс.
Lenta.ru 10:47
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