Стоит отметить, что уже в следующем месяце из Москвы и Петербурга по Керченскому мосту пойдут поезда в Крым и обратно. Прямые поезда между Москвой и Севастополем начнут курсировать уже весной следующего года.

Стало известно, когда запустят прямые поезда из Севастополя в Москву

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