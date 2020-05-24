Рейс «Аэрофлота» с россиянами вылетел из нью-йоркоского аэропорта JFK в Москву, следует аз данных на электронном табло. После столицы самолет направится в Уфу. На его борту — жителя ряда регионов России, в общей сложности — больше 370 человек.

Из Нью-Йорка в Москву вылетел вывозной рейс

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