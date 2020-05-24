Общество
Мойка78Из Нью-Йорка в Москву вылетел вывозной рейс
Рейс «Аэрофлота» с россиянами вылетел из нью-йоркоского аэропорта JFK в Москву, следует аз данных на электронном табло. После столицы самолет направится в Уфу. На его борту — жителя ряда регионов России, в общей сложности — больше 370 человек.
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Вывозной рейс из США в Уфу готовится к вылету в аэропорту Нью-Йорка
Московский Комсомолецвчера в 17:15
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:31, Ашберн
Общество
В Москве от коронавируса вылечились ещё 2427 человек
В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 2427 человек, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 02:47
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Неизвестный захватил в заложники шесть человек в банке в центре Москвы
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Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области
Интерфакс вчера в 11:17
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В Минобороны назвали число случаев коронавируса среди военных
По данным министерства, в вузах Минобороны зарегистрировано 738 случаев заражения военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 402 случая инфицирования гражданских сотрудников.
RT на русском вчера в 16:13
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Гаврилова рассказала о судьбе дочери после развода с Эмином
Модель Алена Гаврилова опровергла слухи о том, что ее дочь Афина живет вместе с отцом - певцом Эмином Агаларовым.
ТВ Центр 22 мая в 06:12
Кино
Marvel и Sony выпустят кинокомикс о супергероине по имени Джекпот
Лос-Анджелес, США, 22 мая 2020, 11:16 — REGNUM Марк Гуггенхайм напишет сценарий к новому кинокомиксу Marvel и Sony Pictures о супергероине Джекпот.
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Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
РИА Новости вчера в 20:14
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С праздником Ураза-байрам мусульман России поздравил глава страны Владимир Путин.
iReactor 02:12
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У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы
В больницы США поступили шестеро молодых людей с загадочным воспалительным синдромом, вероятно связанным с заражением коронавирусом.
Lenta.ru 00:16
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом
«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлена в Барнауле и ещё по оному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM 02:21
Здоровье
Крупный очаг заражения коронавирусом выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на субботу, 23 мая, за минувшие сутки в Ростовской области еще у 353 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com вчера в 05:57
Армия и оружие
Китайские военные захватили в плен группу индийских солдат
Вечерний курьер 02:11
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора
Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.
Известия 01:05
Экономика
Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
REGNUM 00:18
Общество
Российский препарат от COVID-19 испытают за один-два месяца
Клинические испытания российского препарата от коронавируса COVID-19 планируется завершить через 4-8 недель.
Вести.Ru 03:23
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Происшествия
Двое мужчин с коронавирусом скончались в Новосибирской области
В Новосибирске за сутки от коронавируса скончались двое мужчин. Об этом сообщает оперативный штаб НСО в сводке на 11 утра 24 мая.
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Шоу-бизнес
Адвокат Лолиты заявил в полицию на ее бывшего мужа
РИА Новости вчера в 18:13
Общество
Испания с июля начнет принимать иностранных туристов
Коммерсантъ вчера в 09:49
Политика
В Совфеде прокомментировали выход США из Договора по открытому небу
С выходом США из Договора по открытому небу уровень международной безопасности, несомненно, понизится, при том, что Вашингтон планирует таким шагом получить односторонние военные преимущества, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов.
РИА Новости 22 мая в 03:25
Шоу-бизнес
Елена Степаненко: «После 74 лет мужчин тянет к марамойкам»
Территория новостей вчера в 09:15
Политика
Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском вчера в 09:02
Происшествия
Власти Тувы рассказали об использовании аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Власти Тувы после публикаций в СМИ о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М" пояснили РИА Новости, что контракт заключался до случаев пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, аппараты будут использовать только после проверки и разрешения Росздравнадзора.
РИА Новости 01:10
Происшествия
Следователи ФСБ прекратили уголовное дело о взрыве в Архангельске
Следователи ФСБ прекратили уголовное преследование 17-летнего подростка, который устроил взрыв в здании УФСБ по Архангельской области в октябре 2018 года.
РЕН ТВ вчера в 20:16
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Происшествия
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"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
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Наука
Ученые обнаружили у человека «ген похудения»
ИнфоСМИ вчера в 08:46
Футбол
Президент «Лиона» призывает возобновить сезон во Франции
Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас надеется, что сезон во Франции будет возобновлен.
Спорт-Экспресс вчера в 17:56