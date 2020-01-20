Общество
REGNUMВенгерский лоукостер летом 2020 года откроет новые рейсы из «Пулково»
Европейская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air откроет в летнем сезоне 2020 года четыре новых рейса из петербургского международного аэропорта «Пулково», которые будут выполняться в рамках так называемой седьмой степени свободы воздушного пространства.
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Венгерский лоукостер Wizz Air запустил четыре новых рейса в Европу из Петербурга
КП - Санкт-Петербург09:52
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«Лион» арендовал Токо-Экамби у «Вильярреала» с опцией выкупа
«Лион» арендовал 27-летнего футболиста за 4 млн евро до конца сезона с опцией выкупа за 11,5 млн евро.
Общество
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Комиссия правительства России одобрила законопроект о маркирование и учете домашних животных, подготовленный Министерством сельского хозяйства.
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Гильдия киноактеров США раздала награды
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Политика
Зеленский ответил на вопрос об отношениях с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Times of Israel рассказал о положительных результатах диалога с российским лидером Владимиром Путиным.
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VideoCardz: NVIDIA и AMD представят новые видеокарты в начале лета
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Здоровье
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса
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ФСБ проводит проверку в антикоррупционном отделе УВД в Москве
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Овечкин признан первой звездой недели НХЛ
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Обновленный SsangYong Rexton впервые замечен на тестах
Обновленный вседорожник SsangYong Rexton фотошпионы впервые засекли на тестах в Южной Корее.
Общество
Нефтекомпании РФ оказались прямо «на дворе» американцев в Сирии
Ранее оппозиционное издание "Новая газета" выпустила материал о том, что две российские нефтедобывающие компании "Велада" и "Меркурий", которые предположительно связаны с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, заключили договора на геологоразведку, а также добычу нефти и газа в Сирии.
Происшествия
Посольство проверит сообщения о задержании рэпера Гуфа в ОАЭ
Посольство России в ОАЭ начало проверку после появившихся в СМИ сообщений о задержании российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в аэропорту в Абу-Даби.
Игры
Новые особенности Sony PlayStation 5 вскрылись в патенте
Компания Sony Interactive Entertainment получила новый патент, который проливает свет на новые функции игровой приставки следующего поколения PlayStation 5. В частности, игровой контроллер DualShock 5 сможет поддерживать голосовые команды.
Музыка
Поэт Вулых назвал Мишустина автором музыки к песне Лепса
Российский поэт и автор слов к песне Григория Лепса «Зола» Александр Вулых подтвердил, что премьер-министр России Михаил Мишустин является автором музыки к этой песне.
Политика
Путин выдвинул Игоря Краснова на должность генпрокурора
Происшествия
Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе
Политика
Историки раскрыли новые подробности сговора Польши и фашистского рейха
Польская сторона мотивировала это решение действиями СССР и Третьего рейха в сентябре 1939 года.
Политика
Поправка к Конституции определяет порядок формирования Госсовета
Поправкой предлагается дополнить статью 83, согласно которой президент "формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства".
Армия и оружие
В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
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Страдают механическая коробка, автоматическая трансмиссия, шины и ступичные подшипники, тормозная система, подвеска.
Энергетика
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, написал руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макагон в Facebook.
Происшествия
Украинский военный покончил с собой в здании ЦИК
В здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве военный покончил с собой, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием
Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Общество
Прокурор застал Улюкаева за нарушением тюремного распорядка
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев нарушил тюремный распорядок - проверяющий прокурор заметил его сидящим на кровати в дневное время.
Политика
Постпред России обвинил в сотрудничестве ОЗХО с «Белыми касками»
От неправительственной организации «Белые каски» получает информацию о якобы прошедших химатаках в Сирии Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).