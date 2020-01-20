Европейская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air откроет в летнем сезоне 2020 года четыре новых рейса из петербургского международного аэропорта «Пулково», которые будут выполняться в рамках так называемой седьмой степени свободы воздушного пространства.

Венгерский лоукостер летом 2020 года откроет новые рейсы из «Пулково»

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