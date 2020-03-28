Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области совместно с Челябинской таможней пресечен вывоз из России около 11 тонн дезинфицирующих средств. Об этом в субботу сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

с чего всё началось

Из России в Казахстан пытались вывести около 11 тонн дезинфицирующего средства. Пограничники в Челябинской пресекли незаконный вывоз, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по региону.

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