Коронавирус

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Из России в Казахстан пытались вывести около 11 тонн дезинфицирующего средства. Пограничники в Челябинской пресекли незаконный вывоз, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по региону.
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Около 11 тонн дезинфицирующих средств пытались вывезти из России в Казахстан

Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области совместно с Челябинской таможней пресечен вывоз из России около 11 тонн дезинфицирующих средств. Об этом в субботу сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.
ТАСС00:05

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Около 11 тонн дезинфицирующих средств пытались вывезти из России в Казахстан

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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 08:46, Ашберн
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