Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области совместно с Челябинской таможней пресечен вывоз из России около 11 тонн дезинфицирующих средств. Об этом в субботу сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

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Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекло вывоз из России около 11 т дезинфицирующих средств. Об этом в субботу, 28 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

ФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 т дезинфицирующих средств

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