Коронавирус

REGNUMREGNUMИз СИЗО увезли в больницу совладельца «Суммы» Магомедова

Москва, 26 мая 2020, 18:04 — REGNUM Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов госпитализирован из СИЗО «Лефортово» (Москва), передаёт 26 мая RT. Как заявила член ОНК Москвы Марина Литвинович, фигурант уголовного дела находится теперь в больнице СИЗО «Матросская Тишина».
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с чего всё началось

Зиявудина Магомедова госпитализировали в больницу «Матросской тишины»

Основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, находящегося под следствием в СИЗО «Лефортово», госпитализировали. Об этом сообщил РБК его адвокат Александр Гофштейн. Его направили на госпитализацию в больницу СИЗО «Матросская тишина».
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