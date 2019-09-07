Политика
ТВ ЦентрИз Сирии в Москву доставили российских детей
На аэродроме Чкаловский накануне вечером приземлился спецборт из Сирии. Четверых российских детей, вернувшихся на родину, сопровождала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, передает "ТВ Центр". Дети, отцы которых воевали на стороне террористов, родились в тюрьмах Сирии.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 04:31, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова
StarHit.ru вчера в 14:30
Происшествия
Мужчина умер на избирательном участке в селе Курганской области
90-летний мужчина умер на избирательном участке в деревне Луговая Целинного района Курганской области до приезда скорой помощи.
ТАСС 03:48
Единоборства
Хабиб победил Порье, первые слова после боя, почему Порье плакал
Нурмагомедов даже пообещал американцу денег с продажи его футболки.
Чемпионат 04:20
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети
В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 20:43
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Вести.Ru 03:38
Политика
Москалькова предложила новый механизм обмена пленными между Россией и Украиной
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между Москвой и Киевом, позволяющее на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
Lenta.ru 02:32
Политика
В Хабаровском крае началось голосование
В Хабаровском крае в 8 часов утра открылось 782 избирательных участка.
Тихоокеанская звезда вчера в 18:04
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Политика
Сегодня в России проходит Единый день голосования
От Дальнего Востока до западных окраин России - выборы 8 сентября проходят во всех 85 регионах. Всего их шесть тысяч и они разного уровня.
Российская газета 01:00
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru вчера в 15:58
Политика
Системой «Мобильный избиратель» воспользовались более 460 тыс. человек
Interfax-Russia.ru - Свыше 460 тыс. человек в России воспользовались системой "Мобильный избиратель", которая дает возможность проголосовать по месту нахождения голосующего, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Интерфакс - Россия 04:25
Политика
Явка на 10 утра на выборах в Челябинской области составила 5,67%
Явка по состоянию на 10 утра на муниципальных и губернаторских выборах в Челябинской области превысила явку на аналогичных выборах 2014 года и составила 5,67%, сообщил журналистам председатель областного избиркома Сергей Обертас.
ТАСС 02:11
Финансы
Какие испытания готовит осень рублю, евро и доллару
Анна Бодрова, старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари": Пережив не самый простой для себя август, нервный и подвижный рубль стал гораздо более взвешенным и устойчивым.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
Глава горизбиркома Петербурга назвал фейком нападение на члена УИК
Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко опроверг информацию о якобы имевшем место нападении на члена УИК.
Экономика сегодня 04:17
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе российского лидера.
РИА Новости вчера в 16:02
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу
По словам адвоката Юрия Падалки, руководство колонии поддержало досрочное освобождение Кокорина и Мамаева.
DixiNews 06 сентября в 05:54
Политика
К 10 утра явка на онлайн-голосование в Москве составила почти 40%
Явка на электронное голосование на выборах Мосгордумы к 10.00 достигла почти 40 процентов.
Российская газета 03:58
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 06 сентября в 04:39
Футбол
Сборная Албании ожидаемо разгромлена во Франции
Правда, побеждала она только скромные коллективы Андорры и Молдовы, зато как – общий счёт 5:0. Франция из-за травмы потеряла главную звезду Килиана Мбаппе, форвард «ПСЖ» точно не огорчит сборную Албании.
Евро-футбол.ру вчера в 16:46
Политика
Отказавшаяся выступать в РФ Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе, комментируя свой отказ выступать на территории России, заявила, что любит своих российских фанатов.
Журналистская правда 04:23
Шоу-бизнес
Вдова лидера Linkin Park Честера Беннингтона выходит замуж
Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, Талинда, объявила в своем Instagram о том, что выходит замуж спустя два года после гибели супруга.
Комсомольская правда 02:57
Шоу-бизнес
Юлия Барановская оделась в свадебное платье из цветов
Телеведущая Юлия Барановская стала участницей цветочного фестиваля.
Bimru.ru вчера в 15:41
Политика
На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
РИА Новости вчера в 22:02
Футбол
Дринкуотера избили за то, что он приставал к чужой девушке
29-летнего футболиста выгнали из клуба Chinawhite за то, что он в состоянии сильного алкогольного опьянения начал приставать к чужой девушке.
Soccer.ru 04:13
Кино
Актриса из Marvel сыграет в новой части фильма «Миссия невыполнима»
Актриса Хейли Этвелл сыграет в новом фильме франшизы «Миссия невыполнима».
Мойка78 вчера в 15:51
Политика
Министр труда Великобритании уволилась из-за разногласий с Джонсоном
Министр труда и пенсий Британии Амбер Радд покинула свой пост из-за разногласий с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.
Комсомольская правда вчера в 17:47
Футбол
Жюли вернулся в «Монако» в качестве тренера
«Монако» объявил о возвращении в клуб бывшего полузащитника Людовика Жюли.
Бомбардир.ру 01:13
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Авто
УАЗ показал в Сети неизвестный концепт внедорожника УАЗ-3151
Рождению УАЗ-3151 как самостоятельной модели на базе УАЗ-469 предшествовала масса разных концептов, большинство из которых были сразу забракованы руководством.
Автоновости дня вчера в 08:59