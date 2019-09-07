На аэродроме Чкаловский накануне вечером приземлился спецборт из Сирии. Четверых российских детей, вернувшихся на родину, сопровождала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, передает "ТВ Центр". Дети, отцы которых воевали на стороне террористов, родились в тюрьмах Сирии.

Из Сирии в Москву доставили российских детей

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