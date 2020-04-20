Общество
КузбассИз Таиланда в Кузбасс прилетели 76 россиян
Ночью на понедельник, 20 апреля, в кемеровском аэропорту «Алексей Леонов» приземлился самолет, выполнивший рейс из Бангкока в Кузбасс. На его борту находились 76 пассажиров, застрявшие в Таиланде после закрытия границ в разгаре пандемии, 61 из которых — жители Кемеровской области.
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Сколько кузбассовцев вернулись домой последним самолетом из Таиланда
Комсомольская правда - Кемерово00:00
Стало известно, сколько человек отправили в обсерватор с последнего рейса Бангкок — Кемерово
Газета Кемеровавчера в 23:59
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 03:10, Ашберн
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Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции.
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РИА Новости вчера в 08:00
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Стали известны адреса пунктов выдачи специальных пропусков в Ростове-на-Дону. В городе вновь ужесточили правила перемещения по улицам.
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Россияне, переболевшие коронавирусом, рассказали о симптомах заболевания.
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В Челябинской области подтверждено 83 случая коронавируса
35 из 83 пациентов с COVID-19 уже выздоровели, их выписали из больниц. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
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Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Общество
Глава Хакасии отстранил задержанного за взятку заместителя
Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от работы своего заместителя, министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, ранее задержанного за взятку в особо крупном размере.
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Президент Чехии допустил открытие границ через год
Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
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Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
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Ученые Сингапура не верят в лабораторное происхождение коронавируса
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RuNews24.ru вчера в 17:27
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ТАСС 18 апреля в 00:34
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Моссовет 01:48
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
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«Ромир» отмечает, что с момента первой волны число опрошенных, которые согласны на ущемление прав ради победы над коронавирусом, увеличилось с 75 до 81%.
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В Гражданском кодексе пропишут соседские права
В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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Экс-депутат Анна Герман уверена, что эпидемия коронавируса когда-нибудь закончится, но действия властей не гарантируют сохранности Украины.
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Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
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