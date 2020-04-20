Общество
КузбассИз Таиланда в Кузбасс прилетели 76 россиян
Ночью на понедельник, 20 апреля, в кемеровском аэропорту «Алексей Леонов» приземлился самолет, выполнивший рейс из Бангкока в Кузбасс. На его борту находились 76 пассажиров, застрявшие в Таиланде после закрытия границ в разгаре пандемии, 61 из которых — жители Кемеровской области.
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Стало известно, сколько человек отправили в обсерватор с последнего рейса Бангкок — Кемерово
Газета Кемеровавчера в 23:59
Сколько кузбассовцев вернулись домой последним самолетом из Таиланда
Комсомольская правда - Кемерово00:00
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