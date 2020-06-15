Все пять заместителей главного редактора «Ведомостей» уходят из газеты в знак протеста против назначения главным редактором издания Андрея Шмарова, сообщили они. Это Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский.

с чего всё началось

Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора. Заявления об увольнении написали Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. Таким образом журналисты выразили свой протест против назначения главным редактором Андрея Шмарова.

Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора

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