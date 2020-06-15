Общество

Газета.RuГазета.RuИз «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора

Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора. Заявления об увольнении написали Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. Таким образом журналисты выразили свой протест против назначения главным редактором Андрея Шмарова.
Читать в источнике
Комментировать289
с чего всё началось

Все заместители главного редактора увольняются из «Ведомостей»

Все пять заместителей главного редактора «Ведомостей» уходят из газеты в знак протеста против назначения главным редактором издания Андрея Шмарова, сообщили они. Это Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский.
Ведомости07:15

Подробнее о событии

Из «Ведомостей» ушли все заместители главного редактора

РИА Новости07:36

Все заместители главного редактора увольняются из «Ведомостей»

Ведомости07:15

Все заместители главного редактора «Ведомостей» объявили о своем увольнении

ТАСС07:36

Все заместители главреда «Ведомостей» уволились из-за назначения Шмарова

РБК07:31

Все заместители главного редактора «Ведомостей» объявили об увольнении

Дождь07:19

Из «Ведомостей» решили уйти все заместители главного редактора

Эхо Москвы08:40

Главный редактор «Ведомостей» обсудит с заместителями их решение уволиться

Интерфакс08:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Происшествия

ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе

1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56
1,5K
Происшествия

В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте

Инцидент произошел на Ленинском проспекте возле гостиницы "Салют". По предварительным данным, стреляли из такси.
РИА Новости 09:47
930
Общество

Два региона России отменили парад Победы из-за коронавируса

Челябинск, 15 июня 2020, 11:16 — REGNUM Власти Челябинской области отменили проведение парада Победы 24 июня из-за угрозы коронавируса, в Якутии отказались от шествия в честь Дня Победы.
REGNUM 04:16
367
Авто

Компания Chevrolet возобновила продажи бюджетных моделей в России

Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt снова появились в продаже Бюджетные авто Chevrolet, собирающиеся на автозаводе UzAuto Motors, знакомые автолюбителям под суббрендом Ravon опять появились в автосалонах РФ.
Inc-news.ru 06:18
56
Космос

NASA снова переносит сроки запуска телескопа им. Джеймса Уэбба

Новая дата запуска телескопа пока не называется. До этого сроки переносили дважды.
Портал Поиск 12 июня в 06:32
18
Экономика

Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей

Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru 02:20
29
Политика

В Госдуму внесен закон о разблокировке Telegram

Депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, Александр Терентьев и Федот Тумусов внесли в Госдуму проект закона о прекращении блокировок мессенджера Telegram.
BFM.ru 07:46
155
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
756
Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
2K
Общество

Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
817
Общество

Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии за шпионаж против России

Мосгорсуд в понедельник признал виновным бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 04:45
358
Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
469
Единоборства

Менеджер Федора Емельяненко обвинил Финкельштейна в краже денег бойца

Советский спорт 08:23
Кино

На экранах стартует показ сериала Сергея Урсуляка «Ненастье»

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что на экранах стартует показ сериала Сергея Урсуляка "Ненастье".
Piter.tv 12 июня в 14:20
17
Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

RT на русском 07:20
458
Политика

Визит в Турцию Лаврова и Шойгу отложен

Визит главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу, запланированный на 14 июня, отложен на неизвестное время.
Национальная служба новостей вчера в 08:58
508
Игры

Torchlight III вышла в раннем доступе в Steam

CyberSport.ru 13 июня в 14:48
2
Общество

Минтруд назвал число реальных безработных в России

«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
BFM.ru 08:40
51
Культура

Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову

Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
25
Общество

СК возбудил дело против Навального из-за клеветы на ветерана

Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана, сообщает в понедельник столичный главк СК РФ.
РИА Новости 10:34
377
Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 13 июня в 01:10
691
Общество

Гидрометцентр предупредил москвичей об опасности второй волны тепла

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что вторая волна тепла в Москве может негативно сказаться на здоровье пожилых москвичей.
Профиль 00:43
58
Общество

Лишь у 1 % больных коронавирусом на Дону болезнь протекает тяжело

Коэффициент распространения инфекции снизился до 0,87. Показатель тестирования на 100 тысяч человек составляет 94,12.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 07:13
23
Общество

Во всех жилых микрорайонах Пекина ввели режим военного времени

В Пекине из-за вспышки коронавируса ввели режим военного времени.
Клопс 09:26
3
Технологии

В Minecraft появились компьютеры с Windows и Doom

Игромания.ру 10:06
1
Игры

Sony показала дизайн новой приставки PlayStation 5

Что именно показали на презентации PS5 Первым анонсом стала не новая часть Uncharted и не третья Knack (этих игр вообще не показали, и не факт, что они находятся в разработке), а очередное переиздание GTA V. Уже третье поколение консолей подряд умельцы из Rockstar выпускают свой хит, подправляя графическую составляющую, улучшая производительность и обещая пользователям новый контент.
Evo-rus.com вчера в 03:03
1K
Общество

Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня

В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 23 июня. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, передает оперативный штаб.
РБК 10:54
185
Политика

Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции

Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
8,2K
Общество

78-летнего ученого Валерия Митько обвинили в госизмене

78-летнему ученому Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене.
Газета.Ru 04:20
1,2K
Интернет

«Яндекс» запустил сервис видеозвонков

Яндекс запустил сервис видеовстреч под названием Яндекс.Телемост.
Piter.tv 05:20
26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное