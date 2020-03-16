с чего всё началось

Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.

Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19

Политика Россия закрывает границу с Белоруссией Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.

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Политика Путин заявил, что России плевать на санкции Президент России Владимир Путин заявил, что стране "плевать" на санкции, так как она заработала на них столько же, сколько и потеряла.

Экономика План поддержки отечественной экономики подготовили в правительстве Среди мероприятий, направленных на снижение негативных последствий от распространения коронавируса, называются налоговые каникулы для бизнес-сообщества, оплачиваемые больничные листы находящимся на карантине гражданам, создание спецфонда объемом в 300 млрд. рублей.

Общество В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях Как отметил синоптик, в ближайшее время теплая погода в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и на западе Ставрополья с температурой выше плюс 20 градусов из-за прихода северных воздушных масс сменится заморозками.

Экономика Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20% Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.

Экономика «Руспродсоюз» исключил возможность дефицита продуктов в России Рынок больше беспокоит рост курса доллара, так как в себестоимости отечественных продуктов питания есть долларовая составляющая, завязанная на международные биржевые цены, добавил Востриков.