Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиИз больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19

Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.
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с чего всё началось
Главврач больницы Денис Проценко написал
 в своем Faacebook, что ночью стационар самовольно покинула одна из пациенток, но не уточнил, подтвердили ли у нее коронавирус.
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Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на коронавирус

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