Коронавирус
РИА НовостиИз больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19
Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.
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Главврач: Из медцентра в Коммунарке ночью сбежала находящаяся на карантине пациентка
Агентство Москва01:35
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