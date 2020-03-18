Коронавирус
ИзвестияИз больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов
С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
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с чего всё началось
К настоящему времени из медицинского центра в Коммунарке были выписаны 106 пациентов. Об этом стало известно из сообщения оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Отметим, что 40 пациентов были выписаны из больницы 17 марта.Москва.Центр04:31
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