Коронавирус

ИзвестияИзвестияИз больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
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с чего всё началось

На сегодняшний день уже 106 пациентов выписаны из медцентра в Коммунарке

К настоящему времени из медицинского центра в Коммунарке были выписаны 106 пациентов. Об этом стало известно из сообщения оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Отметим, что 40 пациентов были выписаны из больницы 17 марта.
Москва.Центр04:31

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Из больницы для зараженных коронавирусом в Москве выписали 106 человек

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Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

Вечерняя Москва03:47

106 пациентов выписаны из больницы в Коммунарке

Москва 2403:35
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Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
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