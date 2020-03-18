Коронавирус
ИзвестияИз больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов
С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 04:37, Ашберн
Общество
Коронавирус распространился на 26 регионов России
Почти половина всех случаев зарегистрирована в Москве.
Кино
В Германии из-за коронавируса приостановлены съемки «Матрицы 4»
Общество
В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Общество
Назвали повышающие сопротивление организма коронавирусу продукты
Врачи определили и назвали продукты, повышающие сопротивление организма коронавирусу.
Политика
Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
Происшествия
В Японии скончался мужчина, намеренно заразивший коронавирусом других
Перед выходом из дома зараженный рассказал проживающим вместе с ним родителям, что собирается распространить коронавирус.
Финансы
Курс евро превысил 85 рублей впервые с 2016 года
Курс евро превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Общество
Путин призвал население не закупать продукты впрок
Москва, 17 марта 2020, 15:19 — REGNUM Российские магазины стабильно снабжаются продовольствием, необходимости тратить деньги на закупку продуктов впрок нет.
Общество
В России скончался писатель Эдуард Лимонов
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Общество
СК РФ возбудил дело по факту нападения на посольство России в Киеве
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на посольство России в Киеве 14 марта, сообщили в ведомстве в среду, 18 марта.
Политика
На Украине назначили генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский ранее попросил парламентариев согласовать кандидатуру Венедиктовой, отметив, что впервые в истории независимой Украины генпрокурором может стать женщина.
Общество
Ветераны Латышского легиона СС получали награды Латвии и США
Доклад содержит сведения о 96 ветеранах Латышского легиона СС, которые сейчас проживают в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова приняла Джигана обратно
Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, смог вернуться в дом к жене Оксане Самойловой и четырём детям.
Общество
Суд отправил екатеринбургского депутата в колонию
Футбол
«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» в последнем матче 22-го тура
Экономика
Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
Здоровье
Раскрыт худший сценарий развития пандемии коронавируса
Худшим вариантом развития пандемии COVID-19 станет превращение инфекции коронавируса в сезонное заболевание, рассказал японский врач-инфекционист, эпидемиолог Сато Акихиро.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Происшествия
В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую
В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.
Общество
Ученые: Пандемия коронавируса может продлиться 2 года
Специалисты Института Коха не брызжут оптимизмом. Они считают, что пандемия коронавируса может продлиться два года.
Политика
Черногория отпустит россиян, если из России вывезут черногорцев
Черногория согласится отпустить россиян из страны, если из России вывезут черногорцев.
Общество
В Абакане ввели режим ЧС из-за угрозы коронавируса
В Абакане (Республика Хакасия) введен режим ЧС из-за обнаружения первого зараженного коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте городской администрации.
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной, вдовы первого космонавта Юрия Гагарина.
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин подал в суд на Юлию Барановскую
Спортсмен обратился в один из судов Санкт-Петербурга с иском к Барановской. Андрей Аршавин выгоняет бывшую жену с детьми на улицу.
Спорт
Минспорт рекомендует отменить проведение всех соревнований с 21 марта
Министерство спорта РФ рекомендует отменить и перенести проведение всех спортивных соревнований на территории РФ с 21 марта и до особого распоряжения, сообщает пресс-служба Минспорта.
Спорт
Вяльбе: чемпионат России по лыжным гонкам не состоится
Чемпионат России по лыжным гонкам отменен из-за коронавируса, заявила РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Единоборства