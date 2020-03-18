Коронавирус

ИзвестияИзвестияИз больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
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Из больницы для зараженных коронавирусом в Москве выписали 106 человек

Lenta.ru04:12

106 пациентов выписаны из больницы в Коммунарке

Москва 2403:35

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

Вечерняя Москва03:47

Коронавирус подтвержден у 37 пациентов больницы в Коммунарке

РЕН ТВ03:41

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

Известия03:37

Хорошие новости из «коронавирусной» больницы в Москве

Rusvesna.su03:37

106 пациентов, у которых было подозрение на Covid‑2019, выписали из больницы в Коммунарке

РИАМО04:01
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 04:37, Ашберн
Общество

Коронавирус распространился на 26 регионов России

Почти половина всех случаев зарегистрирована в Москве.
Эхо Москвы вчера в 12:00
Кино

В Германии из-за коронавируса приостановлены съемки «Матрицы 4»

РИА Новости вчера в 23:28
Общество

В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:20
Общество

Назвали повышающие сопротивление организма коронавирусу продукты

Врачи определили и назвали продукты, повышающие сопротивление организма коронавирусу.
Ugpressa.ru 04:01
Политика

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
Интерфакс вчера в 10:02
Происшествия

В Японии скончался мужчина, намеренно заразивший коронавирусом других

Перед выходом из дома зараженный рассказал проживающим вместе с ним родителям, что собирается распространить коронавирус.
Российская газета 04:29
Финансы

Курс евро превысил 85 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:49
Общество

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Российская газета 02:38
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия вчера в 09:23
Общество

Путин призвал население не закупать продукты впрок

Москва, 17 марта 2020, 15:19 — REGNUM Российские магазины стабильно снабжаются продовольствием, необходимости тратить деньги на закупку продуктов впрок нет.
REGNUM вчера в 08:19
Общество

В России скончался писатель Эдуард Лимонов

Мойка78 вчера в 13:22
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Общество

СК РФ возбудил дело по факту нападения на посольство России в Киеве

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на посольство России в Киеве 14 марта, сообщили в ведомстве в среду, 18 марта.
Известия 02:50
Политика

На Украине назначили генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский ранее попросил парламентариев согласовать кандидатуру Венедиктовой, отметив, что впервые в истории независимой Украины генпрокурором может стать женщина.
Lenta.ru вчера в 04:08
Общество

Ветераны Латышского легиона СС получали награды Латвии и США

Доклад содержит сведения о 96 ветеранах Латышского легиона СС, которые сейчас проживают в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии.
РИА Новости 16 марта в 08:01
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова приняла Джигана обратно

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, смог вернуться в дом к жене Оксане Самойловой и четырём детям.
News.ru вчера в 16:15
Общество

Суд отправил екатеринбургского депутата в колонию

JustMedia 03:53
Футбол

«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» в последнем матче 22-го тура

Спорт день за днем 16 марта в 14:39
Экономика

Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
vtomske.ru 00:00
Здоровье

Раскрыт худший сценарий развития пандемии коронавируса

Худшим вариантом развития пандемии COVID-19 станет превращение инфекции коронавируса в сезонное заболевание, рассказал японский врач-инфекционист, эпидемиолог Сато Акихиро.
Известия вчера в 22:28
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Народные новости вчера в 09:46
Происшествия

В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую

В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.
Газета.Ru 04:20
Общество

Ученые: Пандемия коронавируса может продлиться 2 года

Специалисты Института Коха не брызжут оптимизмом. Они считают, что пандемия коронавируса может продлиться два года.
ToDay News Ufa вчера в 14:42
Политика

Черногория отпустит россиян, если из России вывезут черногорцев

Черногория согласится отпустить россиян из страны, если из России вывезут черногорцев.
Вести.Ru 04:19
Общество

В Абакане ввели режим ЧС из-за угрозы коронавируса

В Абакане (Республика Хакасия) введен режим ЧС из-за обнаружения первого зараженного коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте городской администрации.
Коммерсантъ Новосибирск 02:16
Общество

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной, вдовы первого космонавта Юрия Гагарина.
Газета.Ru 02:59
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин подал в суд на Юлию Барановскую

Спортсмен обратился в один из судов Санкт-Петербурга с иском к Барановской. Андрей Аршавин выгоняет бывшую жену с детьми на улицу.
StarHit.ru 03:30
Спорт

Минспорт рекомендует отменить проведение всех соревнований с 21 марта

Министерство спорта РФ рекомендует отменить и перенести проведение всех спортивных соревнований на территории РФ с 21 марта и до особого распоряжения, сообщает пресс-служба Минспорта.
РИА Новости 04:22
Спорт

Вяльбе: чемпионат России по лыжным гонкам не состоится

Чемпионат России по лыжным гонкам отменен из-за коронавируса, заявила РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
РИА Новости 04:13
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Газета.Ru вчера в 10:46
Как работают Яндекс.Новости?
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