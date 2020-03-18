С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

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