Коронавирус
ИзвестияИз больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов
С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
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106 пациентов выписаны из больницы в Коммунарке после карантина
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07:48
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