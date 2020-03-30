Из медицинского центра в Коммунарке за последние сутки выписали 10 пациентов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного врача медицинского комплекса в Коммунарке Дениса Проценко.

Из больницы в Коммунарке выписали 10 пациентов за сутки

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