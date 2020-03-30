Коронавирус

Москва 24Москва 24Из больницы в Коммунарке выписали 10 пациентов за сутки

Из медицинского центра в Коммунарке за последние сутки выписали 10 пациентов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного врача медицинского комплекса в Коммунарке Дениса Проценко.
Читать в источнике
Комментировать106

Подробнее о событии

В больнице в Коммунарке проходят лечение около 350 пациентов

Газета.Ru01:18

Главный врач Коммунарки сообщил последние данные о пациентах

Российская газета02:06

Десять пациентов выписали за сутки из медцентра в Коммунарке

Агентство Москвавчера в 01:04

Из больницы в Коммунарке выписали 10 пациентов за сутки

Москва 24вчера в 01:22

В больнице в Коммунарке лечатся 330 пациентов

РИА Новостивчера в 01:12

Лечение в больнице в Коммунарке проходят 348 человек

ТАСС01:18

В Коммунарке за сутки от коронавируса вылечили 11 человек

РЕН ТВ28 марта в 03:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 06:35, Ашберн
Общество

В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции

Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области вводит режим полной самоизоляции, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в понедельник.
Интерфакс - Россия 06:23
Энергетика

В Северной Америке начали закрываться нефтяные заводы

Первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) закрылся из-за резкого снижения спроса.
Lenta.ru 04:53
Наука

Названо условие излечения от COVID-19 без препаратов

"Наше исследование показывает, что, несмотря на то что COVID-19 вызван новым вирусом, при выздоровлении у ранее здоровых людей мы видим устойчивый иммунный ответ, подобный тому, что мы видим при гриппе", — рассказала один из авторов исследования Кэтрин Кедзирска.
РИА Новости 04:21
Общество

Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей

Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.
РИА Новости 04:56
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко

Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
NewInform вчера в 13:55
Происшествия

Во Владимирской области умер больной коронавирусом

Во Владимирской области умер больной, у которого был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в региональном Роспотребнадзоре.
Коммерсантъ 06:19
Происшествия

Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии

Виктор Захарченко, отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, вышел на свободу после смягчения приговора за махинации с фиктивным трудоустройством на работу в банк «Московское ипотечное агентство» (МИА-банк).
Коммерсантъ 05:34
Общество

В Подмосковье жителям запретят выходить из домов

В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.
Интерфакс вчера в 13:16
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Единоборства

Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

РБК 06:09
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $23 за баррель

Стоимость нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась в 10.58 мск до $22,8/барр.
Ведомости 04:10
Экономика

Минпромторг предложил отменить НДС

По итогам консультаций с бизнесом Минпромторг направил в правительство серию рекомендаций для экстренной поддержки бизнеса: – Отменить на полгода начисление НДС, налог на прибыль, имущество НДФЛ.
НДН.инфо 02:08
Общество

В Башкирии могут ввести режим полной самоизоляции

Власти Башкирии планируют ввести режим полной самоизоляции для жителей республики.
ПроТуймазы 03:47
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Футбол

Украинский полузащитник назвал тренировки Газзаева бессмысленными

Украинский полузащитник Александр Алиев, выступавший под руководством Валерия Газзаева в киевском "Динамо", рассказал, что именно у этого специалиста были самые бесполезные и бессмысленные тренировки среди всех, с кем он работал во время своей игровой карьеры.
ProstoProSport 04:07
Шоу-бизнес

Игорь Николаев сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

РБК 02:45
Здоровье

Губернатор Сахалинской области: «Легче не будет. Будет сложнее»

Губернатор Сахалинской области встретился с врачами поликлиники №4 Южно-Сахалинска. Мероприятие состоялось сегодня, 30 марта.
АСТВ 02:26
Общество

Назван возраст заболевших коронавирусом в Москве

Всего в столице подтверждено 212 новых случаев. Среди них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет.
РИА Новости 06:00
Политика

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:37
Происшествия

Жителю Заполярья пригрозили уголовным делом за нарушение карантина

В Мурманской области житель города Апатиты привез с Кубы коронавирус.
Российская газета 04:43
Здоровье

Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Lenta.ru вчера в 10:52
Общество

Китай объявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

«Распространение эпидемии на территории Китая в целом остановлено», — заявил Ми Фэн на брифинге для журналистов.
АБН вчера в 06:39
Общество

В Испании запретили публичные церемонии прощания с покойниками

Публичные церемонии прощания с покойниками запрещены в Испании, такое решение приняло министерство здравоохранения страны.
РИА Новости 05:06
Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Общество

Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 1,8 тыс. человек

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 302 и сейчас составляет 1836 человек в 71 регионе страны.
Будущее России. Национальные проекты 05:02
Политика

Госдума может принять проект расширения полномочий правительства

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.
РИА Новости 04:38
Футбол

Ещенко: Бакаев - пока не лидер «Спартака». Есть Джикия, Зобнин

Не думаю, что пока можно однозначно считать Бакаева лидером "Спартака". Возможно, в будущем он им станет, но это должно прийти с опытом.
Российская газета 04:32
Общество

Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми с 1 апреля

Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществлять дополнительные выплаты для семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, с 1 апреля.
NewInform вчера в 04:03
Здоровье

В больнице в Коммунарке растет число реанимационных пациентов

Число реанимационных пациентов в столичной больнице в Коммунарке, где борются с коронавирусом, увеличивается каждый день, сообщил в воскресенье главный врач клиники Денис Проценко.
РИА Новости вчера в 11:16
Общество

СКР ввел ограничения на присутствие сотрудников на рабочих местах

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин издал ряд распоряжений по предупреждению распространения коронавируса среди сотрудников ведомства.
Известия 06:15
Главное