Коронавирус
Москва 24Из больницы в Коммунарке выписали 10 пациентов за сутки
Из медицинского центра в Коммунарке за последние сутки выписали 10 пациентов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного врача медицинского комплекса в Коммунарке Дениса Проценко.
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Политика
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Общество
СКР ввел ограничения на присутствие сотрудников на рабочих местах
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин издал ряд распоряжений по предупреждению распространения коронавируса среди сотрудников ведомства.