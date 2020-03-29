Как уточняется, на лечении в больнице на данный момент находятся 306 пациентов. Из них у 153 человек подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки в Коммунарку поступили 26 новых пациентов.

Из больницы в Коммунарке за сутки выписаны 35 пациентов

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