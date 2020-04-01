Коронавирус

RT на русскомRT на русскомИз больницы в Коммунарке за сутки выписаны 35 пациентов

Как уточняется, на лечении в больнице на данный момент находятся 306 пациентов. Из них у 153 человек подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки в Коммунарку поступили 26 новых пациентов.
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За сутки в больнице в Коммунарке подтвердили 94 случая COVID-19

РБК02:12

В больницу Коммунарки за сутки поступили 26 человек, выписались 35

Московский Комсомолец02:07

Из медцентра в Коммунарке за сутки выписали 35 пациентов

Агентство Москва01:29

В больницу в Коммунарке за сутки поступили 26 пациентов

Газета.Ru01:45

Более 30 человек выписали из больницы в Коммунарке за последние сутки

ТАСС01:45

Тридцать пять человек выписали за сутки из медицинского центра в Коммунарке

Вечерняя Москва01:41

Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 35 пациентов

РИА Новости01:53
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Политика

Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
РИА Новости вчера в 15:43
Общество

В Крыму со 2 апреля введут режим карантина

В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Российская газета 03:21
Шоу-бизнес

Директор фонда Льва Лещенко рассказал о состоянии певца

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, ранее госпитализированного с коронавирусом.
РИА Новости 03:46
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
РИА Новости 00:06
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала о результате теста на коронавирус

На прошлой неделе Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус — вызвать медиков телеведущая решила после того, как этот диагноз подтвердился у Льва Лещенко.
StarHit.ru вчера в 12:00
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество

В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом

Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.
BFM.ru 04:08
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.
РИА Новости вчера в 16:43
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар вчера в 10:40
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Общество

Уровень самоизоляции в Петербурге достиг наивысшего балла

Напомним, днем 31 марта индекс самоизоляции составлял в Северной столице 3,3 балла по пятибалльной шкале.
REGNUM 00:44
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус.
Российская газета 03:27
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Игры

Компания Ubisoft бесплатно раздает игру Rayman Legends

Компания Ubisoft в интернет-сервисе Uplay бесплатно раздаёт популярную игру Rayman Legends.
Актуальные Новости 00:36
Политика

Украина отказалась от переговоров с ДНР и ЛНР

Вместо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинские власти готовы к переговорам со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях.
Lenta.ru вчера в 09:14
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Общество

В Северной Осетии выявлены два первых случая коронавируса

Вячеслав Битаров, глава Северной Осетии, обратился к населению республики в связи с угрозой распространения инфекции.
Портал Северного Кавказа 01:08
Здоровье

В Нижегородской области выявлен ещё 1 случай заражения коронавирусом

Пациент прибыл из эпидемиологически неблагополучного региона.
Нижегородские Новости вчера в 05:45
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Политика

Трамп сообщил о присланном Россией самолете с медоборудованием

Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило.
Городовой вчера в 00:39
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
RT на русском вчера в 20:15
Общество

В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы

Уфа, 1 апреля 2020, 10:21 — REGNUM В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы.
REGNUM 03:21
Общество

В Челябинской области выявили еще шесть случаев коронавируса

Еще шесть случаев коронавируса подтвердились в Челябинской области, у всех граждан болезнь протекает в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 02:49
Общество

В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:54
Общество

Число выздоровевших в Москве увеличилось до 115 человек

В Москве после лечения от новой коронавирусной инфекции из больниц выписались 115 человек.
Вести.Ru 03:01
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Общество

С 3 апреля россиян начнут уведомлять о нарушении карантина по СМС

Система начнет работать с 3 апреля.
Национальный журнал вчера в 17:35
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM 30 марта в 07:00
Происшествия

Совладельцу «Зимней вишни» предъявили обвинение в даче взятки

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в даче взятки генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию.
ТАСС 02:40
Здоровье

Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ

Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
Росбалт вчера в 07:55
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