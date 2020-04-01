Коронавирус
RT на русскомИз больницы в Коммунарке за сутки выписаны 35 пациентов
Как уточняется, на лечении в больнице на данный момент находятся 306 пациентов. Из них у 153 человек подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки в Коммунарку поступили 26 новых пациентов.
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Политика
Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства
МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
Общество
В Крыму со 2 апреля введут режим карантина
В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Шоу-бизнес
Директор фонда Льва Лещенко рассказал о состоянии певца
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, ранее госпитализированного с коронавирусом.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала о результате теста на коронавирус
На прошлой неделе Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус — вызвать медиков телеведущая решила после того, как этот диагноз подтвердился у Льва Лещенко.
Общество
В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции
Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Общество
В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом
Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.
Общество
В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом
В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Общество
Уровень самоизоляции в Петербурге достиг наивысшего балла
Напомним, днем 31 марта индекс самоизоляции составлял в Северной столице 3,3 балла по пятибалльной шкале.
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра
Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Игры
Компания Ubisoft бесплатно раздает игру Rayman Legends
Компания Ubisoft в интернет-сервисе Uplay бесплатно раздаёт популярную игру Rayman Legends.
Политика
Украина отказалась от переговоров с ДНР и ЛНР
Вместо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинские власти готовы к переговорам со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Общество
В Северной Осетии выявлены два первых случая коронавируса
Вячеслав Битаров, глава Северной Осетии, обратился к населению республики в связи с угрозой распространения инфекции.
Здоровье
В Нижегородской области выявлен ещё 1 случай заражения коронавирусом
Пациент прибыл из эпидемиологически неблагополучного региона.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Политика
Трамп сообщил о присланном Россией самолете с медоборудованием
Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
Общество
В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы
Уфа, 1 апреля 2020, 10:21 — REGNUM В Башкирии вводят запрет на продажу алкоголя в вечерние часы.
Общество
В Челябинской области выявили еще шесть случаев коронавируса
Еще шесть случаев коронавируса подтвердились в Челябинской области, у всех граждан болезнь протекает в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
Общество
В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса
В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Число выздоровевших в Москве увеличилось до 115 человек
В Москве после лечения от новой коронавирусной инфекции из больниц выписались 115 человек.
Общество
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
Общество
С 3 апреля россиян начнут уведомлять о нарушении карантина по СМС
Система начнет работать с 3 апреля.
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Происшествия
Совладельцу «Зимней вишни» предъявили обвинение в даче взятки
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в даче взятки генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию.
Здоровье
Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ
Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).