Здоровье
Наша версияИз больницы в Тюмени выписали студентку, заболевшую коронавирусом
Студентку из КНР, у которой в январе был диагностирован коронавирус, выписали из больницы в Тюмени после выздоровления. Также отрицательный результат показали анализы на коронавирус, взятые у контактировавших с ней студентов.
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