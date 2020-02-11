Студентку из КНР, у которой в январе был диагностирован коронавирус, выписали из больницы в Тюмени после выздоровления. Также отрицательный результат показали анализы на коронавирус, взятые у контактировавших с ней студентов.

Из больницы в Тюмени выписали студентку, заболевшую коронавирусом

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