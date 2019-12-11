Общество

РБКРБКИз эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

Телеканал ТНТ убрал из эфира сериал «Слуга народа», в котором в главной роли снялся ставший в 2019 году президентом Украины Владимир Зеленский. Первыми на это внимание обратили «Ведомости». Так, первые три серии телеканал показал в среду, 11 декабря.
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с чего всё началось
При этом во время трансляции на центральные регионы России из первой серии вырезали шутку
 про Владимира Путина: во время подбора гардероба и часов по статусу главному герою говорят, что Путин носит часы марки Hublot, на что тот отвечает «Путин – "Хубло"?».
Новая газета00:54

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ТНТ снял с эфира сериал с Зеленским после премьеры

REGNUM00:25

Телеканал ТНТ прекратил показ украинского сериала «Слуга народа»

Эхо Москвы02:04

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Rambler News Serviceвчера в 01:10

ТНТ назвал показ первых серий сериала «Слуга народа» пиар-ходом

РИА Новостивчера в 16:36

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБКвчера в 16:29

ТНТ больше не будет показывать в эфире сериал «Слуга народа» с Зеленским

Ведомостивчера в 14:50

ТНТ больше не будет показывать «Слугу народа» с Зеленским в эфире

Коммерсантъвчера в 17:58
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Армия и оружие

В Сирию прибыл «вестник апокалипсиса»: все посещённые им места погружались в кровь и ад

Воздействие на политическую обстановку в Сирии пытаются оказать многие страны.
Rusvesna.su вчера в 22:08
Общество

В храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым

В Москве прощаются с бывшим мэром Юрием Лужковым. Церемония началась в храме Христа Спасителя.
Вести.Ru 01:50
Политика

Досрочные парламентские выборы начались в Великобритании

В Великобритании начались досрочные парламентские выборы.
Коммерсантъ 02:28
Экономика

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Известия вчера в 14:31
Общество

Вайнштейн договорился о компенсациях на $25 млн пострадавшим женщинам

Обвинённый в сексуальных домогательствах американский кинопродюсер Харви Вайнштейн выработал предварительное соглашение с пострадавшими от его действий женщинами о выплате им компенсаций на общую сумму в $25 млн, передаёт 11 декабря The New York Times.
REGNUM вчера в 15:56
Происшествия

В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество

«Человеком года» по версии Time стала Грета Тунберг

Инфорос вчера в 12:02
Экономика

«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы

«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы Поставлена точка в многолетнем споре о том, будут ли в России строиться танкеры по перевозке сжиженного газа.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК вчера в 11:37
Происшествия

В Приморье затонула подводная лодка

На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 02:38
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском вчера в 06:50
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Политика

МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов

Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.
РБК 02:15
Экономика

Рыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск

Пять лет назад Николай Черненко решил открыть свое производство, которое сегодня стало в Нефтекамске одним из главных поставщиков копченой и вяленой рыбы, а также рыбных пресервов.
РИА Новости вчера в 07:17
Спорт

Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу

Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландии.
ГЛАС.RU вчера в 08:45
Армия и оружие

Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России

Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Взгляд.ру вчера в 18:32
Общество

В Гидрометцентре предупредили о волнах холода зимой в Москве

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" сообщил, что в Москве зимой будет несколько периодов с температурой ниже - 25 ° С. При этом он уточнил, что в какие конкретно дни ждать волны холода заблаговременно невозможно.
RT на русском 02:41
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Шоу-бизнес

Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе

Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
Аргументы недели вчера в 10:41
Политика

«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
RT на русском 00:45
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 10 декабря в 05:50
Общество

Четверть россиян боятся увольнения

Только 33% россиян не боятся увольнения и полагают, что оно им не грозит. Еще 30% считают, что их никто увольнять пока не собирается.
Газета.Ru вчера в 21:39
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16

Общее число жертв трагедии выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
РБК 01:31
Происшествия

В Бурятии двухлетнего ребенка насмерть придавило телевизором

Ребенок нечаянно задел стол, на котором стоял тяжелый кинескопный телевизор. Последний упал на голову мальчика.
Российская газета 01:48
Футбол

Анчелотти прокомментировал увольнение из «Наполи»

Итальянский специалист Карло Анчелотти покинул должность главного тренера «Наполи».
ProstoProSport вчера в 11:15
Политика

МИД Турции осудил решение комитета сената США по санкциям из-за С-400

Турецкий МИД осудил решение комитета по международным делам сената США одобрить законопроект о введении санкций против Турции в связи с закупкой российских систем С-400.
RT на русском 02:23
Общество

Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
RT на русском 10 декабря в 22:00
Финансы

Утренний комментарий ПСБ 12 декабря 2019 г

Согласно опросам, консервативная партия премьер-министра Б. Джонсона имеет высокие шансы одержать победу, что позитивно скажется на разрешении проблемы Brexit и поддержит риск-аппетит.
Глас Народа 01:45
Культура

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru вчера в 16:09
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Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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Слуга народа
Сериал, 2015–2019
Что будет, если президентом станет обычный человек из народа? Новый, честный, принципиальный и, самое главное, – умный человек. Именно эти мысли однажды сподвигли народ избрать президентом простого учителя истории Василия Голобородько... Неожиданно для всех страна получила гаранта, который живет в обычной квартире. Который спокойно идет по улице без армии охранников и запросто ездит на маршрутке, который получает скромную зарплату и иногда занимает у друга «до зарплаты». В общем, который живет – как все...
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