Общество
РБКИз эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Телеканал ТНТ убрал из эфира сериал «Слуга народа», в котором в главной роли снялся ставший в 2019 году президентом Украины Владимир Зеленский. Первыми на это внимание обратили «Ведомости». Так, первые три серии телеканал показал в среду, 11 декабря.
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с чего всё началось
При этом во время трансляции на центральные регионы России из первой серии вырезали шутку про Владимира Путина: во время подбора гардероба и часов по статусу главному герою говорят, что Путин носит часы марки Hublot, на что тот отвечает «Путин – "Хубло"?».Новая газета00:54
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Армия и оружие
В Сирию прибыл «вестник апокалипсиса»: все посещённые им места погружались в кровь и ад
Воздействие на политическую обстановку в Сирии пытаются оказать многие страны.
Общество
В храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым
В Москве прощаются с бывшим мэром Юрием Лужковым. Церемония началась в храме Христа Спасителя.
Политика
Досрочные парламентские выборы начались в Великобритании
В Великобритании начались досрочные парламентские выборы.
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Общество
Вайнштейн договорился о компенсациях на $25 млн пострадавшим женщинам
Обвинённый в сексуальных домогательствах американский кинопродюсер Харви Вайнштейн выработал предварительное соглашение с пострадавшими от его действий женщинами о выплате им компенсаций на общую сумму в $25 млн, передаёт 11 декабря The New York Times.
Происшествия
В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
Общество
«Человеком года» по версии Time стала Грета Тунберг
Экономика
«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы
«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы Поставлена точка в многолетнем споре о том, будут ли в России строиться танкеры по перевозке сжиженного газа.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
Происшествия
В Приморье затонула подводная лодка
На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Политика
МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов
Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.
Экономика
Рыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск
Пять лет назад Николай Черненко решил открыть свое производство, которое сегодня стало в Нефтекамске одним из главных поставщиков копченой и вяленой рыбы, а также рыбных пресервов.
Спорт
Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу
Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландии.
Армия и оружие
Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России
Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о волнах холода зимой в Москве
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" сообщил, что в Москве зимой будет несколько периодов с температурой ниже - 25 ° С. При этом он уточнил, что в какие конкретно дни ждать волны холода заблаговременно невозможно.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Шоу-бизнес
Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе
Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
Политика
«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Общество
Четверть россиян боятся увольнения
Только 33% россиян не боятся увольнения и полагают, что оно им не грозит. Еще 30% считают, что их никто увольнять пока не собирается.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16
Общее число жертв трагедии выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
Происшествия
В Бурятии двухлетнего ребенка насмерть придавило телевизором
Ребенок нечаянно задел стол, на котором стоял тяжелый кинескопный телевизор. Последний упал на голову мальчика.
Футбол
Анчелотти прокомментировал увольнение из «Наполи»
Итальянский специалист Карло Анчелотти покинул должность главного тренера «Наполи».
Политика
МИД Турции осудил решение комитета сената США по санкциям из-за С-400
Турецкий МИД осудил решение комитета по международным делам сената США одобрить законопроект о введении санкций против Турции в связи с закупкой российских систем С-400.
Общество
Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
Финансы
Утренний комментарий ПСБ 12 декабря 2019 г
Согласно опросам, консервативная партия премьер-министра Б. Джонсона имеет высокие шансы одержать победу, что позитивно скажется на разрешении проблемы Brexit и поддержит риск-аппетит.
Культура
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Наука