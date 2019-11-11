Ранее Скороход и Поляков выступили с публичной критикой руководства «Слуги народа». В частности, Скороход с трибуны Рады заявила о том, что готова покинуть фракцию в знак протеста против авторитарных методов руководства.

Заявившую о преследованиях депутата исключили из фракции Зеленского

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Политика Минюст включил «Север. Реалии» в реестр СМИ-иноагентов Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму.

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Политика Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.

Политика Лукашенко упрекнул Москву в нежелании помочь с поставкой Су-30СМ Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика осуществляет функции защиты России на западной границе, упрекнув Москву в нежелании помочь при поставке истребителей Су-30СМ. Об этом сообщает госагентство "БелТА".

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Здоровье Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».