Политика
Lenta.ruЗаявившую о преследованиях депутата исключили из фракции Зеленского
Ранее Скороход и Поляков выступили с публичной критикой руководства «Слуги народа». В частности, Скороход с трибуны Рады заявила о том, что готова покинуть фракцию в знак протеста против авторитарных методов руководства.
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Авто
Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем
Политика
Во Франции назвали дату нового саммита в нормандском формате
Следующий саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии в нормандском формате запланирован на 9 декабря.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Происшествия
При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных
Два сапёра погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба Украины.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Политика
Минюст включил «Север. Реалии» в реестр СМИ-иноагентов
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму.
Единоборства
Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234
Поединок состоялся в рамках турнира Bellator 234 в Израиле. В первом раунде Харитонов почувствовал боль в ноге, однако продолжил бой.
Политика
Лидеры БРИКС обеспокоены судьбой системы контроля над вооружениями
По словам Пескова, главы стран БРИКС разделяют озабоченность российского лидера действиями США в сфере контроля над вооружениями.
Здоровье
В Челябинской области планово меняют главных внештатных врачей
Два новых внештатных специалиста при региональном минздраве назначены в Челябинской области за последние два месяца.
Политика
Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
Политика
СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом
Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Гаджеты
Huawei P30 и Huawei P30 Pro стали обновляться до EMUI 10
Новая версия прошивки создана на базе Android 10, а сборка носит название EMUI 10.0.0.168.
Политика
Лукашенко упрекнул Москву в нежелании помочь с поставкой Су-30СМ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика осуществляет функции защиты России на западной границе, упрекнув Москву в нежелании помочь при поставке истребителей Су-30СМ. Об этом сообщает госагентство "БелТА".
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Общество
В Польше обнаружили теплицы Гитлера
Общество
Скворцова призвала вернуть элементы отраслевой системы оплаты труда
Пороки нынешней системы оплаты труда в здравоохранении были заложены реформами 2004−2005 годов.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Наука
Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике
«Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара и снижение потребления клетчатки приводит к увеличению популяции вредных микробов, таких как кишечная палочка, которые связаны с воспалением и дефектным иммунным ответом», - констатировала ученый.
Общество
Участницу «Мисс Вселенная» от Украины не пустили в США
Происшествия
В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика
Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Футбол
Дмитрий Хохлов станет тренером «Сочи» в случае отставки Точилина
Экс-наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов займет должность главного тренера «Сочи», если Александр Точилин подаст в отставку, сообщает «Чемпионат».
Здоровье
Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций
Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
Общество
США заплатили России почти $4 млрд за полеты на «Союзах»
Соединенные Штаты потратили в общей сложности почти $4 млрд на доставку на МКС своих астронавтов на российских кораблях «Союз».
Происшествия
В Челябинской области проверят все частные дома престарелых
В Челябинской области будут проверены все частные дома престарелых. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Политика
Украина насильно даст гражданство детям Крыма и Донбасса
Детям, которые родились после "революции гидности" на территории Крыма и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, власти Незалежной должны выдать украинские документы.
Гаджеты
Для Windows 10 Mobile вышло обновление
Самое интересное, что ещё одно обновление выйдет в день прекращения поддержки.
Авто
Chery раскрыла дизайн флагманского кроссовера Exeed VX
Компания Chery готовится к презентации своего нового кроссовера Exeed VX.
Шоу-бизнес
Коллега Евгения Плющенко рассказал о его любовнице из Санкт-Петербурга
«7 дней» с ссылкой на анонимного коллегу фигуриста сообщает, что Евгений обеспечивает и семью своей любовницы, и семью своей законной жены Яны Рудковской.