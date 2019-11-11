Политика

Lenta.ruLenta.ruЗаявившую о преследованиях депутата исключили из фракции Зеленского

Ранее Скороход и Поляков выступили с публичной критикой руководства «Слуги народа». В частности, Скороход с трибуны Рады заявила о том, что готова покинуть фракцию в знак протеста против авторитарных методов руководства.
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