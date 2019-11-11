Политика
REGNUMИз фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов
Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
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Шоу-бизнес
В Москве пропала актриса Мария Стерникова
Экономика
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
Политика
Литва обменяла двоих россиян на двоих литовцев и норвежца
Власти Литвы заявили, что обменяли двоих граждан России на двоих литовцев и норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже.
Происшествия
Взрывы в районе военных складов произошли на Украине
Пользователи Сети и украинские СМИ сообщили о взрывах в районе складов с боеприпасами в Балаклее Харьковской области.
Происшествия
Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве
Группа "Маневры" была создана в подмосковном Троицке Надирой и гитаристом Вано.
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры
За несколько дней до официальной премьеры в Сети появились фотографии нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, также рассекретили спецификации и прайс-лист на модель.
Общество
Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына
Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Футбол
Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС
Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Политика
Минюст включил «Север. Реалии» в реестр СМИ-иноагентов
В министерстве отметили, что решение принято на основании поступивших из комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России материалов.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна
Ольга Бузова выходит замуж за блогера Давида Манукяна Певица публично обратилась к возлюбленному во время концерта.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Экономика
Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России
К 2050 году, согласно прогнозу, для пенсионеров, зарабатывавших на уровне МРОТ, коэффициент снизится до 53%, пишет РБК.
Экономика
Центробанку предложили получать от россиян декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Центральному Банку дополнить подход к расчету данных долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, по которому можно будет определить, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Единоборства
Сергей Харитонов проиграл техническим нокаутом
Судьи видели, что Харитонов из-за травмы не может в полной мере продолжать бой и во втором раунде поединок был остановлен, а Линтон Васселл получил победу техническим нокаутом.
Общество
В Карелии зафиксирована массовая гибель птиц
Космос
На трех слонах и черепахе: в Далласе начался форум сторонников теории плоской Земли
В американском Далласе собрались сторонники теории плоской Земли. Они не верят в то, что наша планета вращается вокруг Солнца.
Космос
Опубликовано видео транзита Меркурия через диск Солнца
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Политика
Участницу «Мисс Вселенная» от Украины не пустили в США
Представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе отказали в получении американской визы.
Спорт
В РУСАДА обнаружены «оборотни-махинаторы»
«Группа надеется, что у руководства РУСАДА хватит сил и мужества признать допущенные ошибки и вычислить "оборотней" в своей организации», — заключили в комиссии.
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.