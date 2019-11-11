Политика

REGNUMREGNUMИз фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов

Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что хавбек «Монако» Александр Головин не сыграет с Бельгией в рамках отбора Евро-2020.
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Согласно приказу Минздрава, зарегистрированного в министерстве юстиции, с 22 ноября процедура получения медицинской справки для управления транспортным средством станет сложнее и дороже для водителей, сообщает «РГ».
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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
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Стартовали съемки второго сезона сериала «Мандалорец»

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