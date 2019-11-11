Политика
REGNUMИз фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов
Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
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Политика
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Происшествия
В Красноярском крае возбудили дело из-за загрязнения реки после ЧП
В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки Сисим в районе разрушения дамб на золотодобывающем участке.
Происшествия
Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани 16 ноября
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Футбол
Головин не сыграет в матче с Бельгией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что хавбек «Монако» Александр Головин не сыграет с Бельгией в рамках отбора Евро-2020.
Технологии
Алгоритм для оценки высоты звука подскажет сходство с Фредди Меркьюри
В новой работе разработчики из Google Research под руководством Бита Гфеллера (Beat Gfeller) решили проблему другим способом: работа их алгоритма SPICE (Self-supervised Pitch Estimation) возможна благодаря сверточному энкодеру, который анализирует частоту звука по его спектрограмме.
Здоровье
Какие полезные продукты вызывают резкий скачок сахара в крови
Термическая обработка повышает и гликемический индекс очень полезной моркови.
Политика
Пенс пообещал отказаться от российских «Союзов» до весны 2020 года
Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Вашингтон скоро откажется от доставки астронавтов на орбиту на российских космических кораблях.
Общество
Медицинская справка для получения водительских прав станет дороже
Согласно приказу Минздрава, зарегистрированного в министерстве юстиции, с 22 ноября процедура получения медицинской справки для управления транспортным средством станет сложнее и дороже для водителей, сообщает «РГ».
Армия и оружие
Российские военные высадились на бывшей американской базе в Сирии
Энергетика
«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
Кино
Стартовали съемки второго сезона сериала «Мандалорец»
Политика
Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.
Политика
Джонсон заявил, что следов вмешательства РФ в выборы Британии нет
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 15 ноября, в радиоэфире Би-би-си заявил об отсутствии следов вмешательства России в избирательные процессы Британии.
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж за 40-летнего возлюбленного
Актриса приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного Евгения Яковлева на пятом году совместной жизни.
Футбол
Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета
Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0. Основная сборная Украины по футболу сыграла в Запорожье впервые в своей истории.
Политика
Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Политика
Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе
«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Общество
Мигранты хотят получать более высокую зарплату, чем россияне
Аномальный наплыв мигрантов зафиксировали в России В 2019 году установлен рекорд десятилетия Самая большая разница (14%) в финансовых требованиях среди водителей: россияне в среднем готовы работать за 47 тыс. рублей в месяц, а приезжие соискатели хотят как минимум 54,5 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
Андрей Малахов сообщил о пропаже актрисы Татьяны Дорониной
Происшествия
В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями
В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
Экономика
ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2, говорится в решении ведомства по результатам рассмотрения ходатайства.