В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов. Об этом сообщается на сайте администрации города. В сообщении указывается, что ранее в МБУЗ «Специализированная инфекционная больница» в стационаре было всего три врача.

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

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