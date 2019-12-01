Здоровье

РБКРБКИз инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов. Об этом сообщается на сайте администрации города. В сообщении указывается, что ранее в МБУЗ «Специализированная инфекционная больница» в стационаре было всего три врача.
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Работу стационара инфекционной больницы приостановили в Новочеркасске

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Из новочеркасской инфекционной больницы уволились все врачи

DonDay - Новочеркасск29 ноября в 07:55

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Ёрш29 ноября в 08:06
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