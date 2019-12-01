Здоровье
РБКИз инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов. Об этом сообщается на сайте администрации города. В сообщении указывается, что ранее в МБУЗ «Специализированная инфекционная больница» в стационаре было всего три врача.
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Донской минздрав: инфекционных больных Новочеркасска будут лечить в Аксае и Ростове
Наше время (г. Ростов-на-Дону)11:46
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