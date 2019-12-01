Здоровье
РБКИз инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов. Об этом сообщается на сайте администрации города. В сообщении указывается, что ранее в МБУЗ «Специализированная инфекционная больница» в стационаре были три врача.
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Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец 06:33
Происшествия
Экстремистские плакаты развесили в вагоне электрички в Ленобласти
При осмотре электрички на станции "Сиверская" в Ленинградской области был обнаружен вагон, окна которого были завешаны плакатами экстремистского содержания.
РЕН ТВ вчера в 07:00
Экономика
Названа причина обесценивания вкладов россиян перед распадом СССР
Вклады советских граждан обесценились в последние годы существования СССР, когда государство печатало слишком много денег.
Lenta.ru 08:47
Спорт
Клэбо выиграл гонку преследования на 15 км, Большунов стал пятым
На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке завершилась мужская гонка преследования на 15 километров свободным стилем.
Нева Спорт 06:40
Происшествия
В Тунисе в ДТП с туристическим автобусом погибли 22 человека
Двадцать два человека погибли, 21 пострадал в результате ДТП с туристическим автобусом в Тунисе, говорится в заявлении министерства внутренних дел страны.
РИА Новости 07:42
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» поразил наземную цель ракетой «Калибр»
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» поразил наземную цель крылатой ракетой «Калибр».
RT на русском 05:41
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Авто
Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря
Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.
OAnews вчера в 05:52
Политика
В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России
У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
Известия 06:35
Политика
Кремль назвал условие встречи Путина с Зеленским в Париже
По словам пресс-секретаря российского президента, на встрече могут быть подняты ключевые проблемные вопросы.
BFM.ru 09:50
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
У реки Индигирка в Якутии нашли останки щенка древней собаки в мире – возрастом 18 тысяч лет.
МедиаПоток 28 ноября в 11:02
Экономика
«Транснефть» отложила деньги на хлор
Каким именно поставщикам могут быть выплачены эти деньги, в документе не указывается.
Коммерсантъ 29 ноября в 09:31
Наука
Ученые узнали, какие продукты вызывают рак простаты
Росбалт вчера в 09:20
Общество
В Китае пользователей мобильной связи обязали сканировать лицо
Уточняется, что при подписании новых договоров на мобильные услуги китайцы должны предъявить удостоверение личности и сфотографироваться, как во многих странах.
Газета.Ru 03:25
Единоборства
Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
МК-Спорт вчера в 01:21
Политика
Песни прозападных славян. Лживая агитка в яркой упаковке
Известная украинская группа "Танок на Майдане Конго" (ТНМК) выдала в сеть пятиминутный музыкальный клип, где рэп-скороговоркой излагается как бы история Украины в её нынешнем официальном варианте Песня так и называется — "История Украины за пять минут".
Украина.ру 00:45
Здоровье
В России впервые провели уникальную операцию по лечению рака груди
В России впервые по новому методу удалили опухоль в груди при метастатическом раке молочной железы.
Клопс вчера в 06:18
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Lenta.ru 29 ноября в 18:47
Происшествия
У перевозчика разбившегося в Забайкалье автобуса выявляли нарушения
У автоперевозчика маршрута Чита - Сретенск в Забайкальском крае в ходе трех проверок в текущем году выявляли нарушения, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:00
Политика
В Токио прошел митинг с требованием вернуть Японии южные Курилы
Митинг за возвращение "северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов, прошел в воскресенье в Токио.
ТАСС 08:57
Происшествия
Центр «Э» пресек массовые драки болельщиков «Зенита» и «Спартака»
ProstoProSport 09:07
Шоу-бизнес
Анна Семенович сделала операцию на груди
Анна Семенович впервые честно рассказала, что делала операцию на груди. Ведь за последние 10 лет ее бюст увеличился на несколько размеров.
Комсомольская правда вчера в 14:15
Армия и оружие
РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
Газета.Ru 09:04
Происшествия
В Новом Орлеане в результате стрельбы ранены 11 человек
Во Французском квартале — старейшей части Нового Орлеана — произошла стрельба, ранения получили 11 человек.
Коммерсантъ 09:38
Хоккей
«Авангард» подтвердил подписание Гарипова
Омский «Авангард» объявил о подписании контракта с экс-голкипером «Ак Барса», обладателем Кубка Гагарина — 2018 Эмилем Гариповым.
Чемпионат 09:18
Футбол
«Зенит» — «Спартак»: стали известны стартовые составы
Незадолго до начала встречи стали известны стартовые составы.
Sport24.ru 09:52