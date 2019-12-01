Здоровье

РБКРБКИз инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов. Об этом сообщается на сайте администрации города. В сообщении указывается, что ранее в МБУЗ «Специализированная инфекционная больница» в стационаре были три врача.
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Работу стационара инфекционной больницы приостановили в Новочеркасске

Rostov gazeta29 ноября в 09:12

Стационар инфекционной больницы в Новочеркасске приостановил работу

Rambler News Service29 ноября в 09:48

Инфекционную больницу Новочеркасска закрыли из-за ухода всех врачей

1rnd.ru29 ноября в 09:14

В Новочеркасске из «инфекционки» уволились все врачи

Южный Федеральный04:13

Из новочеркасской инфекционной больницы уволились все врачи

DonDay - Новочеркасск29 ноября в 07:55

Депутаты гордумы разберутся в причинах увольнения врачей из инфекционной больницы Новочеркасска

Ёрш29 ноября в 08:06

Инфекционную больницу закрыли и уволили трех врачей в Новочеркасске

Регион online29 ноября в 06:49
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