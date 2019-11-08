Операция по выпуску последних оставшихся в "китовой тюрьме" 50 белух началась во вторник. Группу из 19 животных выпустили в пятницу с борта научно-исследовательского судна в бухте Успения в районе Лазовского заповедника в Приморье.

с чего всё началось

Операция по выпуску последних белух из «китовой тюрьмы» началась 5 ноября. В пятницу специалисты выпустили 19 животных с борта научно-исследовательского судна в бухте Успения на юге Приморья. Еще 31 белуху отпустили в воскресенье в том же месте одновременно с двух судов.

Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток

Происшествия На Кубани произошло массовое отравление школьников Как сообщили в минздраве, массовое поступление "детей школьного возраста с кишечными явлениями" в детское инфекционное отделение местной клиники произошло накануне 9 ноября.

Политика В Киеве на фоне политскандала начался съезд партии «Слуга народа» Источник в политсиле сообщил изданию LB.ua, что несколько депутатов из «Слуги народа», избранные в Раду от партии по одномандатным округам, заявили, что не получили приглашения на съезд.

Шоу-бизнес Избитая Бузова пожаловалась в полицию на Тарасова Только за осень 2013 года Ольга Бузова трижды обращалась в полицию.

Общество Леониду Якубовичу провели операцию Известный российский телеведущий Леонид Якубович был прооперирован в одной из клиник Москвы.

Кино Фильм «Дылда» Балагова получил главный приз Женевского кинофестиваля Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" стал победителем ХХV Женевского международного кинофестиваля (Geneva International Film Festival, GIFF) среди полнометражных лент.

Происшествия В Москве четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом Автобус Мосгортранса столкнулся в воскресенье с маршрутным такси на юго-западе Москвы, пострадали четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Британия назвала девять российских бизнесменов «угрозой демократии» Девять российских предпринимателей, которые перечисляли деньги Консервативной партии, указаны в секретном отчете комитета по разведке и безопасности (ISC), посвященном "угрозам для британской демократии".

Хоккей Чехия — Россия 0:0 (1-й период) В финальном матче Мирового кубка вызова юниорская сборная России по хоккею со счетом 6:2 переиграла США и второй год подряд победила в этом турнире.

Политика В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.

Единоборства UFC Fight Night: россиянин Волков посвятил победу над Харди матери Бой состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 163, который проходит в Москве.

Музыка Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова 9 ноября встретила 90-летие.

Политика Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

Музыка Группа «Ленинград» вновь проведет прощальный концерт в Петербурге В Петербурге 31 декабря вновь пройдет прощальный концерт группировки «Ленинград».

Политика Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.

Шоу-бизнес Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.

Шоу-бизнес Актриса Настя Задорожная выходит замуж Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.

Происшествия Автобус загорелся на остановке в Барнауле Автобус, следующий по маршруту № 2, загорелся на остановке «Клуб „Стойгаз“» в Барнауле Алтайского края. Видео очевидцы выложили в Instаgrаm.

Технологии Новейший отечественный самолет-амфибию представят в 2020 году Проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков рассказал, когда в России появится первый в истории страны самолет-амфибия, спроектированный с помощью технологии «цифровых двойников».

Футбол Месси сделал за карьеру 52 хет-трика и забил 52 гола со штрафных Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси, оформивший хет-трик в матче 13-го тура Примеры против "Сельты" (4:1), забил в этой игре свой 52-й гол прямыми ударами со штрафных за карьеру.