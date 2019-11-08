Общество
ВедомостиИз «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток
Операция по выпуску последних белух из «китовой тюрьмы» началась 5 ноября. В пятницу специалисты выпустили 19 животных с борта научно-исследовательского судна в бухте Успения на юге Приморья. Еще 31 белуху отпустили в воскресенье в том же месте одновременно с двух судов.
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с чего всё началось
Операция по выпуску последних оставшихся в "китовой тюрьме" 50 белух началась во вторник. Группу из 19 животных выпустили в пятницу с борта научно-исследовательского судна в бухте Успения в районе Лазовского заповедника в Приморье.Интерфакс01:56
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В бухте Успения с НИС «Профессор Кагановский» начался выпуск 19 белух в дикую природу
ВЕСТИ: Приморье07 ноября в 22:48
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