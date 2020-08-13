Художники Никита Орлов и Иван Десятниченко считают, что будущая Lada Vesta могла бы получить более агрессивный дизайн, который придадут новые бампера, иная решетка радиатора с оригинальным рисунком, а также узкие рефлекторные фары и светодиодные задние фонари.
Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
Более 1000 молодых ученых Белоруссии подписали письмо «Обращение представителей научной общественности Республики Беларусь» против насилия, пишет Onliner со ссылкой на председателя президиума Национальной академии наук республики Владимира Гусакова.
Четыре восточноевропейских лидера обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом прекратить насилие силовиков над гражданами страны и вступить с ними в переговоры для мирного урегулирования кризиса.
Следует уточнить, что самолёты из США регулярно появляются у российских границ, и, очевидно, что речь вполне идёт и о самолётах, замаскированных под гражданские авиалайнеры, тем более, что США активно ищут новые лазейки получить данные о работе российских систем С-400.