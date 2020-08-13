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Lenta.ru
Lenta.ru

Из минского изолятора начали отпускать задержанных

Ранее попавшие в минский изолятор рассказывали о жестокости силовиков, которые издевались над задержанными и били их.В источнике
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Общественная служба новостей

В Минске начали отпускать задержанных

Общественная служба новостей18:06
Lenta.ru

Из минского изолятора начали отпускать задержанных

Lenta.ruвчера в 16:57
Russia News

Троих задержанных в Минске журналистов отпустили

Russia News11 августа в 03:13
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Первые изображения новой Lada Vesta Facelift опубликованы в Сети

Художники Никита Орлов и Иван Десятниченко считают, что будущая Lada Vesta могла бы получить более агрессивный дизайн, который придадут новые бампера, иная решетка радиатора с оригинальным рисунком, а также узкие рефлекторные фары и светодиодные задние фонари.
Первые изображения новой Lada Vesta Facelift опубликованы в Сети
SpeedMe00:55
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В Белоруссии милиционер на камеру присягнул на верность Тихановской

Белорусский милиционер Иван Колос записал открытое видеообращение, в котором назвал Светлану Тихановскую своим президентом и отказался от выполнения «преступных приказов» руководства.
Общественная служба новостейвчера в 19:14
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

Задержанные во время протестных акций в Минске граждане не подвергались издевательствам, заявил заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков, передает «РИА Новости».
Известия00:13
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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Более 1000 ученых Белоруссии подписали петицию против насилия

Более 1000 молодых ученых Белоруссии подписали письмо «Обращение представителей научной общественности Республики Беларусь» против насилия, пишет Onliner со ссылкой на председателя президиума Национальной академии наук республики Владимира Гусакова.
BFM.ru00:12
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Четыре президента призвали Лукашенко прекратить насилие

Четыре восточноевропейских лидера обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом прекратить насилие силовиков над гражданами страны и вступить с ними в переговоры для мирного урегулирования кризиса.
Octagon.Mediaвчера в 13:08
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Американский секретный самолёт, замаскированный под авиалайнер, летает рядом с российскими границами

Следует уточнить, что самолёты из США регулярно появляются у российских границ, и, очевидно, что речь вполне идёт и о самолётах, замаскированных под гражданские авиалайнеры, тем более, что США активно ищут новые лазейки получить данные о работе российских систем С-400.
Avia.pro22:27