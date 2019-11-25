Происшествия

Lenta.ruLenta.ruИз музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

В Дрездене неизвестные обокрали всемирно известную музейную сокровищницу «Зеленый свод». Об этом сообщает издание Bild в понедельник, 25 ноября. Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
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В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод» на €1 млрд

Газета.Ru11:51

Грабители украли из сокровищницы в Дрездене бриллиантовые украшения

Интерфакс07:49

Из сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене украли три набора украшений

ТАСС08:28

В музее Дрездена рассказали о хищении ювелирных гарнитуров XVIII века

RT на русском08:22

В Дрездене ограбили музейную сокровищницу «Зеленый свод»

Известия07:59

Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене

Lenta.ru10:39

В Дрездене не назвали цену украденного в сокровищнице «Зеленый свод»

РИА Новости08:19
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 17:14, Ашберн

Полиция – на ушах! Из сокровищницы Дрезденского музея в Германии грабители вынесли ювелирные изделия почти на €1 миллиард

КП - Беларусь11:05
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Происшествия

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В Москве суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Российская газета 10:12
Экономика

Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей

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Политика

Новым вице-губернатором Петербурга может быть назначен Валерий Пикалев

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания города кандидатуру Валерия Пикалева для согласования на должность вице-губернатора.
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Наука

Исследование показало, что музыка универсальна для разных культур

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RT на русском 11:40
Происшествия

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Политика

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В сентябре Витренко в интервью Deutsche Welle заявил, что не представляет, как российский газ может поступать в ЕС без контракта с Украиной, и отметил, что Киев может рассматривать такой вариант как контрабанду.
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Армия и оружие

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Робот «Кунгас», предназначенный для Вооруженных сил РФ, успешно прошел государственные испытания.
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Названы основные ошибки при сезонной смене шин на автомобилях

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#пронауку: как Земля с динозаврами «переехала» с другого конца галактики

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Три сверхмассивные черные дыры обнаружены в центре одной галактики

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Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
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