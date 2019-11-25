Происшествия

Lenta.ruLenta.ruИз музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

В Дрездене неизвестные обокрали всемирно известную музейную сокровищницу «Зеленый свод». Об этом сообщает издание Bild в понедельник, 25 ноября. Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
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В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод» на €1 млрд

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Грабители украли из сокровищницы в Дрездене бриллиантовые украшения

Интерфакс07:49

Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене

Lenta.ru10:39
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Полиция – на ушах! Из сокровищницы Дрезденского музея в Германии грабители вынесли ювелирные изделия почти на €1 миллиард

КП - Беларусь11:05
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 18:48, Ашберн
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