В Дрездене неизвестные обокрали всемирно известную музейную сокровищницу «Зеленый свод». Об этом сообщает издание Bild в понедельник, 25 ноября. Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.

Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

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