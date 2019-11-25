Происшествия
Lenta.ruИз музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро
В Дрездене неизвестные обокрали всемирно известную музейную сокровищницу «Зеленый свод». Об этом сообщает издание Bild в понедельник, 25 ноября. Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 18:48, Ашберн
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 18:48, Ашберн
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Спорт
Антон Шипулин предложил свой первый законопроект
Олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы Антон Шипулин предложил свой первый законопроект.
Наука
Вороны могут контролировать себя как дети
Вороны могут контролировать себя как дети.
Экономика
Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора
Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
Политика
Украина потребует от России вернуть имущество с военных кораблей
Украина попросит Россию вернуть пропавшее с военных кораблей имущество.
Политика
Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России
Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
Политика
Медведев отказался отменять контрсанкции
Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Здоровье
В Челябинской области фельдшеры отказались от забастовки
Фото пресс-службы минздрава Челябинской области Напомним, на прошлой неделе в экстренной службе сложилась конфликтная ситуация.
Армия и оружие
Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил о пересечении Турцией «красной линии», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) приобретённых у России зенитно-ракетных систем С-400.
Общество
В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Наука
На МКС вырастили костный фрагмент скелета
Российским исследователям впервые удалось вырастить в космосе фрагменты костной структуры.
Технологии
Россияне заплатят 50 млрд рублей за телеканалы в интернете
Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует от россиян расходов в 50 млрд рублей.
Происшествия
В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски
Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Общество
Названы худшие и лучшие варианты завтрака
Происшествия
В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы
В интернете расспространилась видеозапись, на которой видно, как подросток сбрасывает снег с козырька над входом в школу.
Авто
У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег
Эксперты «Авто.ру» изучили историю объявлений и назвали автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег.
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило об испытаниях нового робота для армии
Новый робототехнический комплекс (РТК) "Кунгас" прошел государственные испытания, и в 2020 году планируется провести опытно-войсковую эксплуатацию объекта, об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Гаджеты
В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google
Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
Экономика
Медведев одобрил критерии Минфина по инвестированию ФНБ
Глава российского кабмина Дмитрий Медведев одобрил условия инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые ранее подготовил Минфин.
Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Политика
Зеленский заявил о готовности к встрече «нормандской» четверки
В видеообращении, опубликованном на YouTube, Владимир Зеленский сообщил о том, что встреча «нормандской» четверки, в состав которой входит Украина, Россия, Франция и Германия, - прекрасная возможность обсудить тему возвращения Украине территорий и людей, возобновления суверенитета и территориальной целостности государства.
Энергетика
Украина назвала абсолютным приоритетом контракт с «Газпромом»
Для Украины подписание контракта на транзит газа с «Газпромом» до конца года является абсолютным приоритетом, хотя страна может пройти зимний период и без поставок из России.
Экономика
Нестоличный регион впервые выделит субсидию федеральному бюджету
Согласно бюджету Тюменской области, в виде субсидии федеральному центру планируется выделить 840 млн руб. в 2020 году, 1,134 млрд в 2021 году и 1,465 млрд в 2022 году.