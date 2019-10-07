Напомним, на минувшей неделе сотрудники Национального медицинского исследовательского центра онкологии Н. Н. Блохина записали видеообращение, в котором заявили о массовом увольнении в связи с тем, что новое руководство центра дестабилизирует работу всей онкологической службы и ставит под угрозу жизни детей .

с чего всё началось

Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.

Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер

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