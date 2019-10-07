Общество
Газета.RuИз онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер
Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.
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с чего всё началось
Напомним, на минувшей неделе сотрудники Национального медицинского исследовательского центра онкологии Н. Н. Блохина записали видеообращение, в котором заявили о массовом увольнении в связи с тем, что новое руководство центра дестабилизирует работу всей онкологической службы и ставит под угрозу жизни детей .Znak.com08:08
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США отказали в выдаче виз 6-7 делегатам из России, которые планировали принять участие в работе Первого комитета ООН по вопросам разоружения и международной безопасности.
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Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
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Экономика
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Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
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Lenta.ru 05:15
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Первый канал в прямом эфире покажет поединки Дмитрий Бивол — Ленин Кастильо и Александр Усик — Тайрон Спонг, которые пройдут в Чикаго на арене «Wintrust Arena».
Sports.ru 11:24
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли новые позиции в Донбассе перед отводом войск
Боевики полка "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) заявили, что заняли позиции вблизи населенного пункта Золотое в Донбассе, откуда 7 октября в соответствии с минскими договоренностями должны вывести украинские войска.
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В тоннеле на севере Москвы частично восстановили движение после пожара
В Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы частично восстановили движение, которое было заблокировано из-за загоревшегося в нем автобуса.
РБК 09:03
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Автоспорт
Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Японии
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News102.ru 10:25
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В Челнах женщина поссорилась с мужем и зарезала двухлетнего сына
Kazanfirst.ru 02:33
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Политика
Лавров встретился с премьером Иракского Курдистана
Лавров по итогам переговоров с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом заявил, что Багдад разделяет точку зрения Москвы на ситуацию в районе Персидского залива и также призывает все стороны снизить степень напряжённости в регионе.
RT на русском 12:41
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом
Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
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ОСАГО в России подорожает в два раза
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Автоновости дня 02:43
Происшествия
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
РИА Новости 12:46
Армия и оружие
В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море
Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море.
Известия 04:19
Происшествия
В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь
В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
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Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы, родившиеся неделю назад
Сиамские близнецы - девочки с двумя головами и одним телом - родились на 33 неделе беременности в роддоме украинского города Черновцы в ночь на 28 сентября.
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Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ вчера в 08:58
Шоу-бизнес
Дана Борисова резко высказалась о Волочковой и Бочкаревой
Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Дана Борисова повздорили из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которая была задержана с наркотиками неделю назад.
Газета.Ru 08:42
Экономика
Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес
Минэкономразвития предложило с 2020 года повысить единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент, а также торговый сбор на 4,9% относительно 2019 года.
РБК 10:06