Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.

Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер

Шоу-бизнес Онколог отреагировал на сообщения о выписке Заворотнюк Ведущий онколог клиники "Медицина 24/7" Вадим Гутник прокомментировал сообщения о выписке актрисы Анастасии Заворотнюк из больницы.

Здоровье Губернатор назвал недопустимым отсутствие пандуса в больнице РЖД Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил подчиненным срочно разобраться в скандале в Ершове, где у частной больницы при РЖД не оказалось пандуса.

Происшествия На Сахалине семья полицейских задержала подозреваемого в убийстве Вечером 4 октября в дежурную часть полиции Корсакова поступило сообщение о том, что в Озерском в одном из жилых домов по улице Центральной произошла драка с убийством.

Футбол «Барселоне» нужно продать игроков на 124 млн, чтобы сохранить финансовую стабильность Как сообщает ESPN, каталонскому клубу необходимо заработать 124 млн евро на трансферах, чтобы сохранить финансовую стабильность.

Политика Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.

Гаджеты Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina Apple представила свою новую операционную систему широкой публике.

Политика Луценко заявил о крупных выплатах украинской компании сыну Байдена Сыну экс-вице-президента США Джо Байдена Хантеру выплатили 1 млн долларов как члену правления украинской газовой компании Burisma, заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Политика NYT: секретное спецподразделение РФ дестабилизирует Европу Издание The New York Times сообщило о секретном российском подразделении, которое дестабилизирует обстановку в Европе уже 10 лет.

Политика Демократы попросили Трампа не делать еще один подарок Путину Несколько членов Конгресса обратились к Государственному департаменту и Пентагону с письмом, в котором выразили опасения в связи с возможным выходом США из договора об Открытом небе, который они назвали важнейшим соглашением по контролю над вооружением.

Спорт WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.

Общество Суд отменил решение о возврате дела Серебренникова в прокуратуру Московский городской суд отменил решение Мещанского районного суда столицы о возврате дела театрального режиссера Кирилла Серебренникова в прокуратуру.

Происшествия В Чите продлили арест подозреваемому в расчленении девушки Из-за общественного резонанса дело поручили следователям по особо важным делам В Чите 8 октября следователи обратились в суд с ходатайством о продлении срока задержания подозреваемого в жестоком убийстве с целью проведения дополнительных следственных действий.

Единоборства Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.

Армия и оружие Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска Сборку фронтовых бомбардировщиков Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.

Политика Белый дом: демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента Демократы, которые имеют большинство в палате представителей конгресса США, не дают республиканцам принимать участие в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Политика Путин повысил зарплату себе и Медведеву Как сообщал «Югополис», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказывал журналистам, что по просьбе Путина его военная пенсия и зарплата начисляются на карту попавшего под санкции США банка «Россия».

Общество Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.

Наука Британцы разработают гибридный самолет для региональных перевозок Британцы разработают гибридный самолет для внутренних региональных перевозок.

Общество Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.

Происшествия Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».

Экономика ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.