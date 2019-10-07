Общество

Газета.RuГазета.RuИз онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс". Он также сообщил, что стал пятым уволенным врачом, забрав свою трудовую книжку.
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Медсестры детского отделения национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина готовы уволиться из-за низких зарплат, сообщает
 «МБХ медиа» со ссылкой на председателя профсоюза медработников «Альянс врачей» Анастасию Васильеву.
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Медсестры онкоцентрта Блохина, как пишет сайт МБХ Медиа, намерены уволиться вслед за врачами

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