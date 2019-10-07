Общество
Газета.RuИз онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс". Он также сообщил, что стал пятым уволенным врачом, забрав свою трудовую книжку.
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с чего всё началось
Медсестры детского отделения национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина готовы уволиться из-за низких зарплат, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на председателя профсоюза медработников «Альянс врачей» Анастасию Васильеву.Полит.рувчера в 09:10
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Онкоцентр имени Блохина отреагировал на сведения об увольнении медсестер
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