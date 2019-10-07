с чего всё началось

Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс". Он также сообщил, что стал пятым уволенным врачом, забрав свою трудовую книжку.

Здоровье Бывший главврач указал инициатора закрытия роддома в Новоалтайске Инициатором закрытия нашего роддома является один-единственный человек — это главный акушер-гинеколог Алтайского края Ирина Молчанова.

Политика Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.

Политика Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.

Происшествия Два человека погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком в Курске В результате аварии погибли два человека, еще шесть пострадали, передает РЕН ТВ. ДТП произошло на Магистральном проезде.

Политика Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Политика В Киеве суд арестовал бывшего депутата Рады Пашинского В Киеве суд Печерского района отправил под арест на два месяца бывшего народного депутата Сергея Пашинского.

Политика Абэ: суверенитет Японии распространяется на «северные территории» Суверенитет Японии распространяется на спорные острова Курильской гряды, и позиция правительства в этом вопросе не меняется.

Происшествия Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.

Политика Зеленский ослабил блокаду Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский поручил упростить процедуру пересечения линии соприкосновения в Донбассе и перемещения через нее товаров.

Происшествия Сотрудник Сбербанка продал данные о 5 тысячах карт клиентов Сотрудник Сбербанка в конце сентября 2019 года в теневом интернете продал преступной группе пять тысяч учетных записей кредитных карт клиентов.

Происшествия Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске Пять человек пострадали в ходе конфликта на крупнейшем в Новосибирске рынке Хилокский, двое госпитализированы.

Гаджеты Xiaomi начинает продажи Redmi Note 8 Pro в России Китайская компания Xiaomi выпустит на российском рынке свою новинку Redmi Note 8 Pro уже сегодня, 8 октября.

Космос Проект пилотируемой ракеты «Ангара» разработают к концу года Разработка проекта ракеты-носителя «Ангара-А5П», которая будет способна выводить на орбиту корабль «Орел», завершится к концу 2019 года.

Экономика В России может исчезнуть крафтовое пиво Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.

Общество Врач перечислил признаки рака на теле человека Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.

Общество Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.

Шоу-бизнес В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.

Происшествия Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.

Политика В Иране пояснили причину задержания российской журналистки Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране связано с вопросом получения визы, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

Политика Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию Отмечается, что плавучий космодром готов к транспортировки из Лонг-Бич в США на Дальний Восток.

Авто Стали известны рублевые цены на «заряженные» BMW X5 M и X6 M На отечественном рынке BMW X5 M и BMW X6 M появятся в ограниченном количестве с приставкой Special Edition.