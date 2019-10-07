Здоровье

BFM.ruBFM.ruИз онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Из НМИЦ имени Блохина вслед за врачами уходят медсестры. Как сообщил «Интерфаксу» замдиректора онкоцентра Максим Рыков, сейчас около 50 медсестер подыскивают новое место работы. Кроме того, многие врачи тоже решают, что им делать, поскольку их зарплаты в последние месяцы были около 3-5 тысяч рублей.
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