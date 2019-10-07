Здоровье
BFM.ruИз онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Из НМИЦ имени Блохина вслед за врачами уходят медсестры. Как сообщил «Интерфаксу» замдиректора онкоцентра Максим Рыков, сейчас около 50 медсестер подыскивают новое место работы. Кроме того, многие врачи тоже решают, что им делать, поскольку их зарплаты в последние месяцы были около 3-5 тысяч рублей.
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Футбол
Александр Егоров признал ошибку арбитра в матче прошедшего тура
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал ошибку арбитра в матче 12-го тура РПЛ.
Экономика
Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес
С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.
Экономика
Здания Минэкономразвития на «Маяковской» выставили на продажу
Торги по продаже пяти зданий общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах пройдут 11 ноября, сказано на сайте госкомпании Дом.РФ.
Гаджеты
Xiaomi представит Redmi Note 8 в Европе уже завтра
Xiaomi подтвердила дату международной презентации смартфона Redmi Note 8 с квадрокамерой.
Шоу-бизнес
Дана Борисова резко высказалась о Волочковой и Бочкаревой
Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Дана Борисова повздорили из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которая была задержана с наркотиками неделю назад.
Политика
Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского
Владимир Путин в беседе с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом на "Российской энергетической неделе" заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался украинский лидер Владимир Зеленский.
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
Финансы
Крест смерти: эксперты предрекли серьезное падение курса рубля
Эксперты уверены в том, что к подобной ситуации нужно относиться со всей серьезностью — она действительно может стать сигналом к серьезному падению курса в ближайшем будущем.
Происшествия
Расчлененное тело девушки обнаружили в Чите
Происшествия
МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом
МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.
Кино
Warner Bros. готовят сразу две новые «Матрицы»
Warner Bros. одновременно готовят два разных фильма по «Матрице».
Кино
В столице завершен Comic Con Russia 2019
Завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, который проходил с 3 по 6 октября в "Крокус Экспо".
Политика
В США считают, что влияние России на ЕС через энергетику будет расти
Министр энергетики США Рик Перри считает, что влияние Российской Федерации в Евросоюзе будет только расти в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2». Об этом Перри заявил на трансатлантического энергетического сотрудничества в Вильнюсе.
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
В Черновцах умерли сиамские близнецы, родившиеся чуть более недели назад, сообщает УНИАН. По словам врачей, девочки умерли 5 октября.
Культура
Сериал «Отчаянные» в жанре экшн выйдет на Первом канале
Премьера сериала «Отчаянные» состоится на Первом канале в понедельник, 7 октября, лента будет выходить по будням в 21.30.
Общество
Росгвардия показала отличительные нагрудные жетоны для сотрудников
"Приказываю утвердить прилагаемые образец и описание нагрудного знака военнослужащего или лица, проходящего службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющего специальное звание полиции", - говорится в документе.
Армия и оружие
Американский «Летающий штаб» заметили у границ России
Американский самолет дальнего боевого управления и целеуказания Boeing E-8C Joint Stars совершил продолжительный полет рядом с границами России.
Происшествия
В Петербурге нашли школьницу, ушедшую из дома в новогоднюю ночь
В Петербурге благополучно завершилась история с исчезновением 14-летней девочки.
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Шоу-бизнес
Брежнева и Меладзе появились вместе на публике после слухов о разладе
На опубликованном на личной странице Брежневой в социальной сети "Инстаграм" видео из сториз певица вместе с подругой вовсю подпевает исполнителю.
Политика
Штайнмайер выступил с защитой «формулы Штайнмайера»
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал формулы по Донбассу, названную в его честь, на фоне протестов в Киеве.
Происшествия
Пассажир умер на борту летевшего из Сочи в Москву самолета
Самолет авиакомпании Utair рейсом Сочи - Москва совершил посадку в аэропорту Воронежа из-за смерти пассажира на борту, сообщила ТАСС пресс-секретарь аэропорта Наталья Шермина.
Религия
РПЦ приняла в свою юрисдикцию епархию русских церквей Константинополя
В середине сентября Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.