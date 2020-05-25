Общество

REGNUMREGNUMИз перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

Москва, 25 мая 2020, 08:48 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о судьбе девочки, которая пять лет с рождения жила в перинатальном центре. Об этом омбудсмен заявила 25 мая РИА Новости.
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с чего всё началось
В декабре "Медуза" опубликовала материал
 о пятилетней девочке, которая с рождения жила в ПМЦ "Мать и дитя", потому что мать считает дочь неизлечимо больной.
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«У нее все хорошо». Омбудсмен Москвы рассказала, что стало с девочкой из перинатального центра

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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 08:25, Ашберн
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